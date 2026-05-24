Ngày Nhà giáo vừa mệt mỏi, vừa lo sợ tại Hàn Quốc

Thay vì cảm giác được tri ân, nhiều giáo viên Hàn Quốc bước vào ngày Nhà giáo với nỗi lo bị khiếu nại, giám sát và áp lực từ phụ huynh học sinh.

Giáo viên Hàn Quốc thường được tặng hoa cẩm chướng vào ngày Nhà giáo. Ảnh: Yonhap.

Sáng 15/5, cô Kim, giáo viên tiểu học ở Seoul, bước vào lớp với tâm trạng nặng nề hơn mọi năm. Trên bàn giáo viên là vài bông hoa cẩm chướng cùng những tấm thiệp học sinh gửi tặng nhân ngày Nhà giáo.

Nhưng thay vì đón nhận niềm vui được tri ân, nữ giáo viên chỉ nghĩ đến việc liệu mình có vô tình vi phạm quy định nhận quà hay không. Không riêng cô Kim, với nhiều giáo viên Hàn Quốc, ngày vốn để tôn vinh nhà giáo đang dần trở thành một trong những thời điểm áp lực nhất năm.

Ngày tri ân trở thành áp lực

Tại Hàn Quốc, ngày Nhà giáo được tổ chức thường niên vào 15/5. Trong nhiều năm, đây từng là dịp học sinh quay về thăm trường, tặng hoa cẩm chướng và gửi lời cảm ơn đến thầy cô. Tuy nhiên, không khí ấy đang dần thay đổi khi nhiều giáo viên cho biết họ cảm thấy căng thẳng hơn là được trân trọng.

“Cảm giác cả việc nhận lẫn từ chối hoa cẩm chướng hay thư học sinh chuẩn bị đều tiềm ẩn rủi ro”, cô Kim chia sẻ.

Cô Kim kể rằng năm ngoái, một học sinh mặc áo thun in dòng chữ “Cảm ơn vì sự tận tụy của cô với nghề giáo” đến lớp trong ngày Nhà giáo. Nhưng ngay sau đó, cô nhận được tin nhắn từ phụ huynh em này, hỏi: “Con tôi đáng yêu phải không? Sao cô không đăng ảnh cháu làm ảnh đại diện mới?”.

“Ngay cả những khoảnh khắc tri ân cũng khiến tôi có cảm giác bị giám sát. Đó là lý do giáo viên thường đùa rằng món quà tuyệt nhất trong ngày Nhà giáo là học sinh nghỉ học. Không có phàn nàn, không yêu cầu chụp ảnh và cũng không có áp lực khi phải từ chối quà", cô Kim chia sẻ với Korea Joongang Daily.

Áp lực liên quan đến hình ảnh học sinh thậm chí còn lớn hơn ở các trường mầm non và nhà trẻ. Nhiều phụ huynh mong muốn nhận được ảnh con mình trong những ngày đặc biệt, khi các em mặc trang phục đẹp hoặc mang hoa đến lớp. Điều đó khiến giáo viên phải liên tục chụp ảnh, cập nhật lên các nhóm phụ huynh hoặc mạng xã hội trong khi vẫn phải chăm sóc trẻ suốt cả ngày.

“Với giáo viên chăm sóc trẻ nhỏ, việc chụp ảnh giờ đã trở thành gánh nặng. Được giải thoát khỏi cái gọi là ‘lao động chụp ảnh’ dù chỉ một ngày thực sự là món quà tuyệt vời nhất", một giáo viên mầm non nói.

Đáng chú ý hơn, một số giáo viên mầm non thậm chí phát động chiến dịch kêu gọi đồng nghiệp tạm ngừng gửi ảnh trẻ cho phụ huynh trong ngày Nhà giáo nhằm giảm áp lực công việc. Theo các giáo viên, khó khăn nằm ở chỗ mỗi lớp có hàng chục trẻ và phụ huynh nào cũng muốn con mình được chú ý theo cách đặc biệt nhất. Điều này tạo ra áp lực vô hình kéo dài suốt cả năm học, không riêng dịp lễ tri ân.

Ngoài ra, truyền thống này tại Hàn Quốc đang bị ảnh hưởng bởi Đạo luật Chống hối lộ và Gạ gẫm bất chính, còn gọi là luật Kim Young-ran. Quy định cấm giáo viên nhận quà cá nhân như cà phê, bánh ngọt hoặc các món quà nhỏ từ học sinh và phụ huynh.

Màn trình chiếu drone ở thành phố Busan tri ân ngày Nhà giáo. Ảnh: Yonhap.

Giáo viên kiệt sức

Không khí tiêu cực quanh ngày Nhà giáo tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng sau khi Sở Giáo dục tỉnh Gyeongsangbuk-do công bố “Cẩm nang đầy đủ về Luật Chống tham nhũng”.

Theo hướng dẫn này, bánh kem trong các sự kiện ngày Nhà giáo tại trường được phép sử dụng, nhưng học sinh không được chia bánh hoặc trực tiếp tặng bánh cho giáo viên. Quy định nhanh chóng gây tranh cãi trong cộng đồng giáo viên, nhiều người cho rằng họ đang bị đối xử như tội phạm.

Không chỉ những món quà nhỏ trở nên nhạy cảm, các hoạt động truyền thống như cựu học sinh quay lại thăm thầy cô cũng dần thưa vắng.

Tại Seoul, hệ thống đăng ký trước khi vào trường được áp dụng nhằm ngăn chặn người lạ xâm nhập và bảo vệ giáo viên. Dù được đánh giá cần thiết về mặt an ninh, quy định này khiến không khí ngày Nhà giáo trở nên lạnh lẽo hơn trước.

Áp lực kéo dài đang khiến nhiều giáo viên cân nhắc rời bỏ nghề. Theo khảo sát với 7.180 giáo viên do Liên đoàn Giáo viên Hàn Quốc công bố hôm 15/5 vừa qua, hơn một nửa người tham gia cho biết từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc hoặc chuyển nghề trong năm qua. Nguyên nhân lớn nhất là các khiếu nại mang tính ác ý từ phụ huynh và người giám hộ, chiếm tỷ lệ 62,8%.

“Đây là dấu hiệu cảnh báo đối với giáo dục công. Nhiều giáo viên rơi vào tuyệt vọng vì không có hệ thống đủ mạnh để bảo vệ họ trước những khiếu nại mang tính lạm dụng”, Kim Hee-jeong, người phát ngôn của liên đoàn, nhận định.

Trong khi đó, theo ông Kang Joo-ho, Chủ tịch Liên đoàn Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc, việc khôi phục ý nghĩa của ngày Nhà giáo cần nhiều hơn, thay vì chỉ dừng lại ở những lời tri ân mang tính biểu tượng.

“Điều quan trọng nhất là tạo ra môi trường để giáo viên có thể chỉ tập trung vào việc giảng dạy và chăm sóc học sinh”, ông nói.