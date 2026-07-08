Anh vào tứ kết World Cup, 332.00 học sinh nghỉ học

Sau chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico tại World Cup, khoảng 332.000 học sinh được ước tính nghỉ học trong hôm đó.

Nhiều trường học ở Anh linh hoạt việc điểm danh cho học sinh trong mùa World Cup. Ảnh: Tolga Akmen.

Chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico tại World Cup 2026 vào ngày 6/7 vừa qua không chỉ khiến người hâm mộ vỡ òa mà còn ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyên cần tại các trường học. Dữ liệu ban đầu cho thấy khoảng 332.000 học sinh đã không đến trường vào sáng cùng ngày, ngay sau trận đấu, The Guardian đưa tin.

Theo số liệu thu thập từ hơn 12.000 trường công lập tại Anh, tỷ lệ học sinh có mặt trong buổi điểm danh đầu giờ đạt 89,79%, giảm hơn 3% so với mức 93,09% của cùng ngày một tuần trước. Đáng chú ý là trước trận đấu, HLV Thomas Tuchel từng kêu gọi phụ huynh "hãy viết đơn xin nghỉ học và để các con xem trận đấu".

Khi quy đổi theo quy mô toàn bộ hệ thống giáo dục, dữ liệu cho thấy có khoảng 332.000 học sinh đến trường ít hơn so với ngày thứ hai tuần trước trước. Con số này chưa bao gồm học sinh lớp 11 và lớp 13 - nhóm đã kết thúc năm học sau kỳ thi cuối cấp.

Theo The Guardian, dữ liệu này được tổng hợp từ hệ thống quản lý trường học Arbor - nền tảng đang được hơn một nửa số trường tại Anh sử dụng. Theo đó, tỷ lệ nghỉ học không phép gần như tăng gấp đôi, từ 2,92% lên 5,61%. Nếu áp dụng cho toàn quốc, số trường hợp nghỉ học không phép trong ngày sau trận đấu 6/7 tăng thêm khoảng 193.000 so với tuần trước.

Xu hướng nghỉ học tập trung nhiều ở học sinh lớn tuổi. Cụ thể, tỷ lệ chuyên cần của học sinh lớp 9 giảm hơn 10%, tương đương khoảng 66.000 em vắng mặt. Trong khi đó, nhóm học sinh mới nhập học chỉ giảm 1,4%, tương đương khoảng 7.800 em.

Dù các số liệu trên vẫn chờ Bộ Giáo dục Anh xác nhận chính thức, cơ quan này cho rằng World Cup là dịp để học sinh cùng chia sẻ niềm vui và các trường học đóng vai trò quan trọng trong bầu không khí lễ hội.

Người phát ngôn Bộ Giáo dục Anh cho biết World Cup đang gắn kết cả đất nước và các trường học chính là trung tâm của không khí ăn mừng đó.

"Không có nơi nào tốt hơn để trẻ em cùng chia sẻ sự phấn khích, cổ vũ cùng nhau và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè", người phát ngôn của bộ cho biết.

Trong mùa World Cup năm nay, thay vì siết chặt việc điểm danh, nhiều trường học đã chủ động điều chỉnh thời khóa biểu để phù hợp với lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia. Ban đầu, trận Anh - Mexico dự kiến khởi tranh lúc 1h sáng 6/7 nhưng được lùi một giờ do thời tiết xấu tại Mexico, khiến nhiều học sinh đi ngủ muộn hơn thường lệ.

Tại trường tiểu học Annfield Plain Infant School ở hạt Durham, ban giám hiệu đã kéo dài thời gian điểm danh đến 10h sáng thay vì kết thúc sớm như thông lệ. Nhà trường vẫn mở cửa từ 7h30 với bữa sáng theo chủ đề World Cup, phát lại trận đấu và tổ chức hoạt động đá luân lưu cho học sinh trong sân trường. Nhờ đó, trường ghi nhận tỷ lệ chuyên cần đạt 100%.

Trường Hill Avenue Academy ở Wolverhampton cũng áp dụng hình thức "khởi đầu linh hoạt", cho phép học sinh đến trường trước 10h mà vẫn được tính chuyên cần. Không khí World Cup hiện diện khắp khuôn viên trường khi nhiều học sinh vừa bước vào cổng vừa hát ca khúc cổ động "It's Coming Home", trong khi giáo viên tổ chức nhiều hoạt động gắn với bóng đá để duy trì sự hứng khởi trong buổi học.

Hiệu trưởng Daniel Steventon cho biết nếu tuyển Anh tiếp tục tiến sâu tại World Cup, nhà trường sẽ tiếp tục mang không khí bóng đá vào trường học bằng cách mở nhạc và tổ chức các hoạt động cổ vũ trong giờ ra chơi.