'Sai lầm của Brazil' thông thạo 4 thứ tiếng

Ngoài sự nghiệp sân cỏ, Bruno Guimarães gây ấn tượng khi có thể giao tiếp bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Anh.

Bruno Guimaraes thi đấu cho Brazil tại World Cup 2026.

Rạng sáng 6/7, tuyển Brazil để thua Na Uy ở vòng 16 World Cup 2026. Bruno Guimarães trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên đá hỏng một quả phạt đền trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup sau 40 năm, chấm dứt chuỗi thành công của Selecao trên chấm 11 m kể từ năm 1986.

Dù trở thành tâm điểm sau tình huống gây thất vọng, tiền vệ của Brazil vẫn được biết đến là một trong những cầu thủ có hành trình vượt khó đặc biệt và có thể sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ.

Từng học bơi trước khi theo bóng đá

Bruno Guimarães không sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Cha anh là tài xế taxi, còn mẹ làm việc tại một đại lý xe máy. Tuổi thơ của tiền vệ người Brazil gắn với khu São Cristóvão, thành phố Rio de Janeiro.

Khi mới khoảng một tuổi, anh bị viêm phổi và tái phát vào năm 3 tuổi. Bác sĩ khuyên gia đình nên cho Bruno tập luyện thể thao thường xuyên để cải thiện sức khỏe và tăng sức đề kháng.

Lựa chọn đầu tiên của mẹ Bruno không phải sân bóng mà là bể bơi. Bà từng chia sẻ không thích bóng đá vì chồng mình quá đam mê môn thể thao này. Do đó, cậu bé Bruno được đăng ký học bơi và gắn bó với môn thể thao dưới nước trong khoảng 1,5 năm.

Sau khoảng một năm tập luyện, Bruno nhận ra mình không yêu thích bơi lội. Cậu thuyết phục mẹ cho chuyển sang chơi bóng đá. Gia đình liên hệ với học viện Vasco da Gama - nơi gần khu vực họ sinh sống. Đó là lần đầu tiên Bruno được đào tạo bóng đá bài bản.

Là con một, Bruno có tuổi thơ khá hạnh phúc khi được lớn lên giữa đại gia đình đông đúc với nhiều anh chị em họ. Phần lớn thời gian rảnh, anh đều chơi bóng cùng bạn bè. Tiền vệ sinh năm 1997 từng thừa nhận bản thân không phải mẫu cầu thủ sở hữu năng khiếu nổi bật ngay từ nhỏ.

"Tôi rất thích bóng đá nhưng chơi không quá giỏi. Vì vậy, tôi phải tập luyện rất chăm chỉ. Chính tình yêu với bóng đá giúp tôi tiến bộ nhanh hơn", Bruno từng chia sẻ.

Bước ngoặt lớn đầu tiên đến khi Bruno mới 15 tuổi. Để theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp, anh rời Rio de Janeiro tới bang São Paulo khoác áo Audax. Đây cũng là lần đầu tiên Bruno phải sống xa gia đình.

Khoảng thời gian đó nhiều thử thách nhưng lại giúp Bruno trưởng thành cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Sau thời gian thi đấu cho Audax, anh tiếp tục chuyển đến Athletico Paranaense, một trong những CLB có hệ thống đào tạo trẻ nổi tiếng của Brazil. Tại đây, Bruno từng bước khẳng định năng lực trước khi chuyển sang châu Âu năm 2020 để gia nhập Lyon.

Người góp công lớn trong thương vụ này là Juninho Pernambucano, huyền thoại bóng đá Brazil khi đó giữ chức giám đốc bóng đá của Lyon. Bruno nhiều lần nhấn mạnh Juninho không chỉ thuyết phục anh đến Pháp mà còn đồng hành trong giai đoạn đầu thích nghi với môi trường bóng đá châu Âu.

Bruno Guimaraes thi đấu cho nhiều đội bóng, biết nói 4 thứ tiếng. Ảnh: Reuters.

Biết sử dụng 4 ngoại ngữ

Đầu năm 2022, Bruno Guimarães tiếp tục thực hiện bước ngoặt lớn khác trong sự nghiệp khi gia nhập Newcastle United. Bên cạnh áp lực chuyên môn, Bruno còn phải đối mặt với một khó khăn khác là rào cản ngôn ngữ bởi khi đặt chân đến Newcastle, tiền vệ Brazil gần như không biết một từ tiếng Anh nào.

Gia nhập một đội bóng với mức phí chuyển nhượng lên tới 35 triệu bảng nhưng không thể giao tiếp với đồng đội hay ban huấn luyện là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, Bruno xác định việc học ngôn ngữ mới là ưu tiên hàng đầu nếu muốn thành công tại Anh.

Nam cầu thủ quyết định thuê giáo viên riêng và học gần như mỗi ngày. Không chỉ học trong lớp, Bruno còn chủ động nói chuyện với các đồng đội dù nhiều lần lo lắng sẽ phát âm sai hoặc sử dụng từ ngữ chưa chính xác.

"Tôi cố gắng nói chuyện với các đồng đội nhiều hơn. Tôi sợ bị sửa lỗi hoặc mắc sai, nhưng tôi vẫn cố gắng giao tiếp. Tôi nghĩ mình đang tiến bộ", anh chia sẻ.

Trong hành trình học tiếng Anh, đồng đội Joelinton trở thành người hỗ trợ đặc biệt quan trọng cho Bruno. Joelinton giúp anh rất nhiều trong cuộc sống thường ngày cũng như khi giao tiếp tại Newcastle. Tiền vệ này cũng thừa nhận giọng địa phương Geordie là một trong những thử thách lớn nhất đối với người mới đến nước Anh.

Chỉ chưa đầy ba tháng sau khi gia nhập Newcastle, Bruno đã tự tin trả lời phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh sau một trận đấu. Ít lâu sau, anh thông báo trình độ ngoại ngữ của mình đã đạt mức "upper intermediate", nghĩa là đủ khả năng hiểu phần lớn các bài phát biểu, những cuộc tranh luận phức tạp cũng như các chương trình truyền hình bằng tiếng Anh, theo Chronicle Live.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Bruno cho biết ngoài tiếng Bồ Đào Nha là tiếng mẹ đẻ, anh còn sử dụng thành thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

"Tôi luôn thích học ngoại ngữ. Tôi nói được tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và hiện học tiếng Anh. Tiếng Anh khó hơn nhiều vì rất khác tiếng Bồ Đào Nha, nhưng tôi học mỗi ngày", anh nói.

Khả năng ngoại ngữ giúp Bruno nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, đồng thời tạo ấn tượng mạnh với người hâm mộ Newcastle. Không ít cổ động viên cho rằng sự chăm chỉ của Bruno ngoài sân cỏ cũng đáng ngưỡng mộ như những gì anh thể hiện trên sân.

HLV Eddie Howe từng mô tả Bruno là cầu thủ có bản lĩnh thép.Nhà cầm quân người Anh nêu rằng tiền vệ Brazil luôn duy trì khát khao chiến thắng rất lớn và không bao giờ chấp nhận thất bại. Tham vọng cũng là điều Bruno nhiều lần nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn.

"Đối với một cầu thủ, tham vọng rất quan trọng. Nếu không có tham vọng, bạn sẽ không có gì cả", tiền vệ Brazil khẳng định.