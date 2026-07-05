Bất ngờ với học vấn của Mbappe và các cầu thủ đội tuyển Pháp

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Kylian Mbappe (sinh năm 1998) từng theo học tại một trường Công giáo tư thục ở Bondy, ngoại ô Paris (Pháp) và được đánh giá là có thành tích học tập nổi bật. Từ nhỏ, Mbappe được thầy cô nhận xét là thông minh nhưng khá hiếu động. Đến năm 15 tuổi, anh bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha và sau đó sử dụng thành thạo ngôn ngữ này. Trước khi gia nhập học viện trẻ của AS Monaco vào năm 2013, Mbappe đã nhiều năm được đào tạo tại Clairefontaine, một trong những trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ hàng đầu nước Pháp. Trong thời gian tập luyện với cường độ cao tại Học viện Bóng đá Quốc gia Clairefontaine, anh vẫn duy trì việc học văn hóa và tốt nghiệp chương trình tú tài STMG (Khoa học và Công nghệ Quản lý) vào năm 2016.
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Không giống nhiều ngôi sao bóng đá sớm từ bỏ việc học, N'Golo Kante (sinh năm 1991) theo đuổi con đường học vấn khá bài bản trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Anh tốt nghiệp tú tài năm 18 tuổi, sau đó tiếp tục học thêm hai năm và lấy bằng kế toán ở tuổi 21. Kante từng cho biết anh vẫn duy trì việc học khi thi đấu cho đội trẻ US Boulogne vì không chắc mình có thể sống bằng nghề cầu thủ. Tiền vệ tuyển Pháp cho rằng kiến thức kế toán giúp anh rèn luyện tư duy phân tích và tính kỷ luật trong quản lý tài chính. Tuổi thơ lớn lên trong một gia đình lao động ở ngoại ô Paris, phải cùng gia đình nhặt rác tái chế để kiếm thêm thu nhập, cũng góp phần hình thành lối sống giản dị và coi trọng việc học của nam cầu thủ.
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Tiền vệ Aurelien Tchouameni (sinh năm 2000) sở hữu bằng tú tài khoa học - một trong những chương trình trung học có yêu cầu học thuật cao tại Pháp. Sinh ra trong gia đình coi trọng giáo dục, mẹ là cố vấn giáo dục cấp cao và cha là dược sĩ, tiền vệ này luôn duy trì thành tích học tập tốt song song với quá trình đào tạo bóng đá. Năm 2017, dù phải nghỉ gần trọn một học kỳ để cùng đội tuyển U17 Pháp tham dự FIFA U17 World Cup tại Ấn Độ, Tchouameni vẫn vượt qua kỳ thi tú tài. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Bordeaux vào mùa hè năm 2018, thay vì tiếp tục con đường đại học để theo đuổi sự nghiệp bóng đá.
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Giống như nhiều cầu thủ khác của tuyển Pháp, Bradley Barcola (sinh năm 2002) không theo học đại học mà dành toàn bộ thời gian cho quá trình đào tạo bóng đá chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ. Anh bắt đầu chơi bóng tại CLB địa phương AS Buers ở Villeurbanne trước khi gia nhập học viện của Olympique Lyonnais khi mới 8 tuổi. Trong thời gian tập luyện tại một trong những lò đào tạo trẻ hàng đầu nước Pháp, Barcola vẫn hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Năm 2021, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Lyon, trước khi chuyển sang Paris Saint-Germain vào năm 2023 và trở thành tuyển thủ quốc gia Pháp.
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Sau khi không được HLV Didier Deschamps điền tên vào danh sách tuyển Pháp tham dự World Cup 2026 vì chấn thương, Eduardo Camavinga (sinh năm 2002) đã chọn đến Đại học Harvard (Mỹ) để tham gia một chương trình ngắn hạn tại Harvard Business School. Camavinga vẫn ưu tiên việc học hỏi và phát triển bản thân, ngay cả trong thời điểm không được triệu tập lên tuyển quốc gia. Tiền vệ trẻ chia sẻ anh có vài ngày để học hỏi, lắng nghe và trưởng thành, đồng thời bày tỏ sự biết ơn với trải nghiệm tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới. Điều thú vị là khuôn viên Harvard chỉ cách nơi đóng quân của tuyển Pháp tại Đại học Bentley khoảng 8 km.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.