Bất ngờ với học vấn của Mbappe và các cầu thủ đội tuyển Pháp

Kylian Mbappe (sinh năm 1998) từng theo học tại một trường Công giáo tư thục ở Bondy, ngoại ô Paris (Pháp) và được đánh giá là có thành tích học tập nổi bật. Từ nhỏ, Mbappe được thầy cô nhận xét là thông minh nhưng khá hiếu động. Đến năm 15 tuổi, anh bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha và sau đó sử dụng thành thạo ngôn ngữ này. Trước khi gia nhập học viện trẻ của AS Monaco vào năm 2013, Mbappe đã nhiều năm được đào tạo tại Clairefontaine, một trong những trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ hàng đầu nước Pháp. Trong thời gian tập luyện với cường độ cao tại Học viện Bóng đá Quốc gia Clairefontaine, anh vẫn duy trì việc học văn hóa và tốt nghiệp chương trình tú tài STMG (Khoa học và Công nghệ Quản lý) vào năm 2016.