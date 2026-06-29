Chưa đá World Cup, đội Brazil đã thua Nhật Bản ở điểm này

Là đội tuyển châu Á đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội tại World Cup 2026, Nhật Bản tiếp tục cho thấy vị thế của một trong những nền bóng đá phát triển bậc nhất khu vực. Đằng sau thành công trên sân cỏ chính là hệ thống đào tạo được xây dựng theo hướng kết hợp giữa thể thao và giáo dục. Không ít tuyển thủ quốc gia từng lựa chọn theo học đại học trước khi bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Điều này phản ánh triết lý phát triển cầu thủ đặc trưng của Nhật Bản - học vấn được xem là một phần trong quá trình đào tạo vận động viên, thay vì là lựa chọn phải đánh đổi với sự nghiệp bóng đá.