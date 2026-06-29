Chưa đá World Cup, đội Brazil đã thua Nhật Bản ở điểm này

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Là đội tuyển châu Á đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội tại World Cup 2026, Nhật Bản tiếp tục cho thấy vị thế của một trong những nền bóng đá phát triển bậc nhất khu vực. Đằng sau thành công trên sân cỏ chính là hệ thống đào tạo được xây dựng theo hướng kết hợp giữa thể thao và giáo dục. Không ít tuyển thủ quốc gia từng lựa chọn theo học đại học trước khi bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Điều này phản ánh triết lý phát triển cầu thủ đặc trưng của Nhật Bản - học vấn được xem là một phần trong quá trình đào tạo vận động viên, thay vì là lựa chọn phải đánh đổi với sự nghiệp bóng đá.
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Trong đội hình thi đấu World Cup 2026, cầu thủ Yuto Nagatomo là gương mặt từng tốt nghiệp khoa Chính trị và Kinh tế tại Đại học Meiji vào năm 2009, sau khi hoàn thành chương trình trung học tại trường Higashifukuoka. Đáng chú ý, anh chỉ chuyển sang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trong thời gian học đại học và từ đó phát triển để trở thành tài năng triển vọng của FC Tokyo. Tại World Cup 2026, Nagatomo được tung vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Thụy Điển ở vòng bảng. Lần ra sân này giúp hậu vệ người Nhật trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên góp mặt ở 5 kỳ World Cup liên tiếp.
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Trong khi đó, thủ môn Tomoki Hayakawa trưởng thành từ mô hình đào tạo kết hợp giữa học viện bóng đá chuyên nghiệp và giáo dục đại học. Anh khởi đầu tại hệ thống đào tạo trẻ của Yokohama F. Marinos, sau đó theo học trường THPT Toin Gakuen (tỉnh Kanagawa) và thi đấu cho đội U18 của trường. Tốt nghiệp trung học, Hayakawa tiếp tục theo học Đại học Meiji, một trong những cơ sở đào tạo bóng đá đại học hàng đầu Nhật Bản, trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Kashima Antlers vào năm 2021. Ảnh: Shutterstock.
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Trung vệ Shogo Taniguchi lại được đào tạo tại trường THPT Ozu (tỉnh Kumamoto) trước khi theo học ngành Giáo dục Thể chất tại Đại học Tsukuba - một trong những trung tâm đào tạo thể thao hàng đầu Nhật Bản. Trong thời gian học đại học, anh thi đấu ở các giải bóng đá sinh viên cấp cao nhất, đồng thời nghiên cứu khoa học thể thao. Sau khi tốt nghiệp năm 2014, trung vệ này ký hợp đồng chuyên nghiệp với Kawasaki Frontale và từng bước trở thành tuyển thủ quốc gia Nhật Bản. Ảnh: Photo News.
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Cầu thủ mang áo số 19 không học đại học, nhưng từng tốt nghiệp trường THPT Toko Gakuen (tỉnh Kanagawa) - một trong những trường trung học có truyền thống đào tạo thể thao của Nhật Bản. Khác với nhiều tuyển thủ trưởng thành từ học viện các CLB J.League, Ogawa phát triển qua hệ thống bóng đá cộng đồng và các đội trẻ địa phương như Yokohama Kohoku SC và Mamedo FC Junior Youth. Anh gây ấn tượng khi khoác áo đội bóng của trường THPT Toko Gakuen. Ngay sau khi tốt nghiệp năm 2016, tiền đạo này ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB Jubilo Iwata, mở đầu sự nghiệp tại J.League.
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Trái ngược với Nhật Bản, phần lớn tuyển thủ Brazil không theo học đại học trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Các tài năng bóng đá tại quốc gia Nam Mỹ này thường được phát hiện từ sớm, gia nhập học viện của các CLB và ký hợp đồng chuyên nghiệp ở tuổi 16-18. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Frontiers in Sports and Active Living năm 2023, khảo sát 179 cầu thủ bóng đá Brazil, cho thấy chỉ 5,5% hoàn thành chương trình đại học, trong khi khoảng 67% tốt nghiệp trung học. Điều này phản ánh mô hình đào tạo của Brazil ưu tiên phát triển sự nghiệp thi đấu từ rất sớm, khiến việc theo đuổi giáo dục đại học trở nên ít phổ biến hơn so với các cầu thủ Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
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