Học vấn, IQ đáng nể của loạt cầu thủ nổi tiếng

Cựu trung vệ Gerard Piqué được xem là một trong những cầu thủ thông minh nhất lịch sử bóng đá, nổi bật cả ở tư duy chiến thuật trên sân lẫn khả năng kinh doanh ngoài đời. Truyền thông thế giới nêu rằng nam cầu thủ sở hữu IQ lên tới 170 và đã biến tư duy chiến lược của mình thành hàng loạt thành công trong lĩnh vực đầu tư, truyền thông thể thao. Ngoài sự nghiệp sân cỏ, Piqué tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ESADE danh tiếng ở Barcelona, đồng thời hoàn thành chương trình thạc sĩ về kinh doanh giải trí, truyền thông và thể thao tại Đại học Harvard. Ảnh: FC Barcelona.

Tương tự, không chỉ nổi bật trên sân cỏ, tiền đạo Romelu Lukaku của câu lạc bộ Serie A Napoli cũng được biết đến là một trong những cầu thủ thông minh của làng bóng đá thế giới. Ngôi sao người Bỉ có thể sử dụng tới 8 ngôn ngữ, gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bồ Đào Nha, Italy, Đức và Swahili. Điều này giúp anh dễ dàng hòa nhập ở nhiều giải đấu châu Âu cũng như giao tiếp với đồng đội đa quốc gia. Trên sân cỏ, tiền đạo sinh năm 1993 không chỉ gây ấn tượng bởi thể hình vượt trội mà còn ở tư duy chiến thuật sắc bén. Anh có khả năng chọn vị trí, đọc tình huống hàng thủ đối phương và làm tường hiệu quả để kết nối lối chơi cho toàn đội. Ảnh: Reuters.

Duncan Watmore cũng là cầu thủ có học vấn ấn tượng khi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại Đại học Newcastle (Australia) vào năm 2015. Thành tích này giúp anh trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Premier League đạt được bằng đại học loại xuất sắc trong khi vẫn thi đấu chuyên nghiệp. Khi còn khoác áo câu lạc bộ Sunderland, Watmore vừa thi đấu vừa học toàn thời gian, tranh thủ hoàn thành bài thi và khóa học trong các quãng nghỉ tập trung đội tuyển. Ngoài bóng đá, cầu thủ người Anh còn gây chú ý với hình ảnh điềm đạm, tử tế khi từng tham gia cứu ba người gặp nạn trong vụ lật thuyền tại Barbados năm 2017. Ảnh: Rotherham Advertiser.

Cựu tiền vệ Frank Lampard từ lâu đã nổi tiếng với chỉ số IQ 150, thuộc top 0,5% dân số thế giới. Kết quả này được xác nhận thông qua các bài kiểm tra y khoa và tâm lý mà Chelsea thực hiện cho toàn đội sau chấn thương vùng đầu của cầu thủ John Terry. Trước khi trở thành huyền thoại sân cỏ, Lampard từng đạt 12 chứng chỉ GCSE với điểm A hoặc A*, trong đó có môn Latin đạt A*. Trên sân cỏ, anh nổi tiếng với tư duy chiến thuật xuất sắc, khả năng chọn vị trí và đọc trận đấu hiệu quả, giúp trở thành tiền vệ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Premier League với 177 pha lập công. Ảnh: Evening Standard.

Cầu thủ Juan Mata cũng là gương mặt quen thuộc khi nhắc đến những cầu thủ có IQ, học vấn cao trong làng thể thao. Không chỉ nổi tiếng với nhãn quan chiến thuật sắc bén trên sân, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha còn được gọi là “trí thức của bóng đá” nhờ luôn đề cao việc học tập. Trong thời gian thi đấu chuyên nghiệp, Mata hoàn thành bằng báo chí tại Tây Ban Nha, đồng thời tiếp tục theo học và lấy thêm bằng khoa học thể thao cùng tài chính khi chơi bóng ở Anh. Ngoài sân cỏ, Mata là người sáng lập Common Goal - sáng kiến kêu gọi cầu thủ quyên góp 1% thu nhập cho các hoạt động cộng đồng trên toàn cầu. Dự án giàu tính nhân văn này giúp anh được The Guardian trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm 2017. Ảnh: The Independent.

Shaka Hislop được xem là một trong những cầu thủ thông minh và hoạt ngôn nhất của bóng đá thế giới. Cựu thủ môn từng thi đấu tại Premier League tốt nghiệp loại ưu ngành Kỹ thuật cơ khí tại Đại học Howard bằng học bổng bóng đá và thậm chí từng thực tập tại NASA. Trước khi sang Mỹ học tập và theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, nam cầu thủ từng tốt nghiệp trường St. Mary’s College tại Trinidad. Sau khi giải nghệ, Hislop tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động giáo dục và thiện nguyện. Những đóng góp trong chiến dịch chống phân biệt chủng tộc “Show Racism the Red Card” giúp anh được Đại học Newcastle trao bằng tiến sĩ danh dự ngành Luật dân sự. Ảnh: Shutterstock.

