Những cung hoàng đạo có IQ vượt trội

Chiêm tinh học Vệ Đà chỉ ra những cung hoàng đạo có trí thông minh nổi bật, khả năng suy luận sắc bén cùng những ngành nghề, lĩnh vực việc làm phù hợp.

Ngay từ nhỏ, nhiều người thích đọc sách, giải câu đố thường được dự đoán là có tố chất thông minh. Tuy nhiên, theo chiêm tinh học Vệ Đà, trí tuệ và khả năng nhận thức cũng có thể được dự đoán qua bản đồ sao khi sinh.

Trong đó, sao Thủy (Budha) đại diện cho trí tuệ, sao Mộc (Guru) tượng trưng cho sự thông thái và Mặt Trăng (Chandra) gắn với trực giác. Sự kết hợp của ba hành tinh này được cho là có thể tiết lộ thế mạnh tư duy của mỗi người, theo Times of India. Dưới đây là bốn cung hoàng đạo được đánh giá có IQ cao nhất theo chiêm tinh học.

Bảo Bình

Bảo Bình chịu ảnh hưởng của Sao Thổ và Rahu (La Hầu), do đó có những đặc điểm nổi bật như tư duy khác biệt, khả năng suy luận trừu tượng cùng tầm nhìn hướng tới tương lai.

Những người thuộc cung này được cho là có thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ, AI và phát triển các giải pháp bền vững. Sự logic và khả năng đưa ra quyết định khách quan giúp họ dễ dàng tạo ra các ý tưởng đột phá. Tuy nhiên, Bảo Bình cũng dễ rơi vào trạng thái suy nghĩ quá mức hoặc bị coi là lập dị khi tách biệt với xã hội.

Xử Nữ

Xử Nữ được sao Thủy chi phối và nổi tiếng với sự chính xác, tư duy phân tích cùng khả năng tập trung cao độ. Những người thuộc cung này thường phù hợp với các lĩnh vực như nghiên cứu, âm nhạc, y học, lập trình và phân tích dữ liệu. Tính cầu toàn cũng giúp họ phát huy thế mạnh trong các công việc đòi hỏi độ chuẩn xác cao như pháp y hoặc kiểm soát chất lượng.

Song Tử

Song Tử chịu ảnh hưởng của sao Thủy, nhờ đó, những người thuộc cung này được đánh giá cao về khả năng giao tiếp, IQ ngôn ngữ, tính linh hoạt và năng lực đa nhiệm. Họ được ví như “miếng bọt biển”, liên tục tiếp thu kiến thức. Đồng thời, họ cũng sở hữu trí nhớ tốt và khả năng xử lý nhiều ý tưởng ở các lĩnh vực khác nhau.

Những người thuộc cung Song Tử thường phù hợp với nghề báo chí, giao dịch hoặc ngôn ngữ học. Tuy nhiên, tính cách đối lập đôi khi khiến họ khó duy trì sự tập trung trong thời gian dài.

Thiên Bình

Thiên Bình là cung hoàng đạo chịu ảnh hưởng của Sao Kim - Sao Thủy và được đánh giá cao ở khả năng tư duy chiến lược, ngoại giao cũng như phân tích vấn đề.

Những người sinh dưới cung này thường nổi bật trong các lĩnh vực báo chí, luật, thiết kế và hoạch định chiến lược nhờ khả năng cân nhắc kỹ ưu - nhược điểm trước khi đưa ra quyết định.