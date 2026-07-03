Học vấn của cầu thủ Tây Ban Nha lập loạt cú đúp tại World Cup 2026

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Cầu thủ Mikel Oyarzabal (sinh năm 1007) của đội tuyển Tây Ban Nha từng lập cú đúp trong trận thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Saudi Arabia vào đêm 21/6. Tiếp đó, anh lại lập cú đúp trong trận thắng 3-0 trước đội tuyển Áo. Không chỉ gây ấn tượng với khả năng ghi bàn trên sân cỏ, tiền đạo Mikel Oyarzabal còn là một trong những cầu thủ hiếm hoi của tuyển Tây Ban Nha hoàn thành chương trình đại học khi vẫn thi đấu chuyên nghiệp.
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Cụ thể, ngay từ những năm đầu sự nghiệp tại Real Sociedad, anh đã theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Deusto (Tây Ban Nha) với quan điểm không nên đặt tương lai hoàn toàn vào bóng đá. Thời gian đó, Oyarzabal duy trì lịch tập vào buổi sáng và học vào buổi chiều. Kết quả, anh hoàn thành tấm bằng sau 4 năm mà không trượt bất kỳ môn nào, dù vẫn thường xuyên ra sân cho Real Sociedad và đội tuyển Tây Ban Nha. Nam tiền đạo cho biết việc học giúp bản thân có phương án dự phòng, hiểu rõ hơn các vấn đề về hợp đồng và chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giải nghệ. Ảnh: Reuters.
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Tương tự, Rodri (sinh năm 1996) cũng là một trong số ít ngôi sao bóng đá của Tây Ban Nha vẫn theo đuổi việc học đại học song song với sự nghiệp thi đấu. Khi mới 17 tuổi, anh chỉ được gia đình đồng ý gia nhập học viện Villarreal với điều kiện phải theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Jaume I (Tây Ban Nha). Ảnh: Manchester United.
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Trong suốt bốn năm, tiền vệ này vừa tập luyện, thi đấu vừa sắp xếp lịch học vào buổi chiều, sống tại ký túc xá như các sinh viên bình thường và hoàn thành tấm bằng vào năm 2021. Rodri cho biết thời gian đại học là "khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời" bởi nó giúp anh cân bằng áp lực bóng đá, mở rộng các mối quan hệ. Đại học cũng là nơi anh gặp bạn đời Laura khi cô đang theo học ngành Y. Ảnh: New York Times.
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Dù chưa bước vào giảng đường đại học, trung vệ Pau Cubarsí (sinh năm 2007) nhiều lần bày tỏ mong muốn tiếp tục việc học sau khi ổn định sự nghiệp bóng đá. Trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, anh vừa tập luyện vừa theo học chương trình phổ thông với lịch học kéo dài từ chiều đến tối, đồng thời chủ động học bù mỗi khi phải thi đấu ở Champions League hoặc tập trung đội tuyển. Cubarsí cho biết bản thân quan tâm đến các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc Kinh tế và đã chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học tại Tây Ban Nha. Thậm chí, trong các đợt hội quân cùng đội tuyển quốc gia, cầu thủ sinh năm 2007 vẫn mang theo sách vở để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Ảnh: Reuters.
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Giống như Pau Cubarsí, Lamine Yamal (sinh năm 2007) cũng chưa có thời gian học đại học do bận rộn với việc luyện tập. Nam cầu thủ được đào tạo tại học viện La Masia của Barcelona từ năm 7 tuổi và hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc của Tây Ban Nha song song với quá trình phát triển sự nghiệp bóng đá. Dù lịch thi đấu và tập luyện dày đặc, tài năng trẻ này vẫn duy trì việc học và từng gây chú ý khi hoàn thành các kỳ thi tốt nghiệp trung học (ESO) ngay trong thời gian cùng tuyển Tây Ban Nha tham dự Euro 2024 tại Đức. Ảnh: Reuters.
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