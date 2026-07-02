Các thủ khoa chọn học ngành nào?

Cũng tại TP.HCM, Trần Quang Thắng, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, là đồng thủ khoa tổ hợp B00. Trước đó, năm lớp 10, Thắng từng giành huy chương bạc Olympic 30/4. Sang lớp 11, nam sinh đoạt huy chương vàng ở sân chơi này. Ngoài ra, năm lớp 12, Thắng còn giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, đạt điểm tuyệt đối 20/20 tại kỳ thi Casio Sinh học lớp 12 và đã được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Sinh học tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Đây cũng là ngành mà Thắng dự định theo đuổi trong 4 năm đại học tới.