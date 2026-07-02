Các thủ khoa chọn học ngành nào?

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Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, em Đặng Quỳnh Trang (học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên) đạt 10 điểm môn Toán và Hóa, 8,75 điểm môn Ngữ văn và 9,75 điểm môn Vật lý. Với tổng điểm 38,5/40, nữ sinh trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc của kỳ thi năm nay. Trao đổi với Tri Thức - Znews, Quỳnh Trang cho biết em dự định đăng ký ngành Sư phạm Toán và Sư phạm Hóa của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
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Cùng có tổng điểm bốn môn 38,5, Phạm Thị Bích Phương, học sinh trường THPT Thanh Miện II, TP Hải Phòng, là đồng thủ khoa toàn quốc. Nữ sinh đạt điểm 10 môn Toán và Hóa học, điểm 9 môn Ngữ văn và 9,5 điểm môn Vật lý. Tân thủ khoa cho biết sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Sư phạm Toán của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Ngoại thương.
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Xét các tổ hợp xét tuyển vào đại học, Nguyễn Khắc Công, học sinh lớp 12A1 trường THPT Tân Yên số 1, tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), là thí sinh duy nhất đạt ba điểm 10 môn Toán, Lý, Hóa, trở thành thủ khoa tổ hợp A00. Nam sinh cho biết mục tiêu của em là ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Với số điểm hiện có, khả năng cao, Công sẽ được nhận học bổng Chính phủ cho sinh viên học ngành STEM. Ảnh: NVCC.
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Tổ hợp B00 có bốn thủ khoa đạt 30/30 điểm. Em Đinh Ngọc Hải Lam, học sinh lớp 12B2, trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM), là một trong số đó. Ngoài ba điểm 10 Toán, Hóa, Sinh, nữ sinh còn đạt 7,25 điểm ở môn Ngữ văn, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 và 1.390/1.600 điểm SAT. Hải Lam dự định đăng ký xét tuyển ngành Y khoa của trường Đại học Y Dược TP.HCM. Dù gia đình không có truyền thống làm trong lĩnh vực y tế, bố mẹ luôn ủng hộ em theo đuổi con đường này.
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Cùng trường phổ thông với Hải Lam, Nguyễn Lê Yến Nhi, học sinh lớp 12B4, cũng đạt 3 điểm 10 môn Toán, Lý, Hóa. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nữ sinh cho biết cách đây một năm, em mới chuyển trường và đổi tổ hợp xét tuyển từ A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) sang B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) để theo đuổi ngành Y khoa. Nhi dự kiến đăng ký vào trường Đại học Y Dược TP.HCM, với mong muốn trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ mọi người.
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Cũng tại TP.HCM, Trần Quang Thắng, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, là đồng thủ khoa tổ hợp B00. Trước đó, năm lớp 10, Thắng từng giành huy chương bạc Olympic 30/4. Sang lớp 11, nam sinh đoạt huy chương vàng ở sân chơi này. Ngoài ra, năm lớp 12, Thắng còn giành giải nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, đạt điểm tuyệt đối 20/20 tại kỳ thi Casio Sinh học lớp 12 và đã được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Sinh học tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Đây cũng là ngành mà Thắng dự định theo đuổi trong 4 năm đại học tới.
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Tỉnh Đắk Lắk cũng có một thủ khoa tổ hợp B00, là em Huỳnh Diễm My, học sinh trường THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ. Giáo viên chủ nhiệm của My cho hay nữ sinh là lớp phó học tập và luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc của trường. Trong suốt ba năm THPT, My đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc với điểm tổng kết các môn trên 9. Em cũng giành giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học. Với số điểm tuyệt đối, Diễm My dự định đăng ký xét tuyển ngành Y đa khoa tại trường Đại học Y Dược TP.HCM để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.
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Ở tổ hợp A01, ba thủ khoa đạt 29,75 điểm. Trong đó có em Hoàng Hương Giang, học sinh lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Nữ sinh đạt 9,75 điểm Toán, 10 điểm môn Vật lý và Tiếng Anh. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh từng đạt điểm tuyệt đối 1.600/1.600 SAT và 8.0 IELTS. Giang còn trúng tuyển học bổng toàn phần tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST) - đại học top đầu Hàn Quốc. Đây cũng là nơi nữ sinh dự định theo học thời gian tới.
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Nguyễn Trung Thái Sơn, học sinh lớp 12 chuyên Tin, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), cũng là thủ khoa tổ hợp A01. Nam sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán, Lý và 9,75 điểm môn Tiếng Anh. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sơn đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đạt 117/150 điểm. Nam sinh cũng đạt chứng chỉ IELTS 7.5 vào đầu năm nay. Với kết quả hiện tại, Thái Sơn dự định đăng ký ngành Sư phạm Toán của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
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Một thủ khoa tổ hợp A01 khác đến từ tỉnh Hưng Yên. Đó là em Hoàng Quang Minh, học sinh lớp 12A1, trường THPT Ân Thi. Nam sinh đạt điểm tuyệt đối ở hai môn Toán và Vật lý, môn Tiếng Anh đạt 9,75 điểm. Trong quá trình học tập, Minh liên tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh với giải nhì môn Tin học năm lớp 10, giải nhì môn Vật lý năm lớp 11 và giải ba môn Toán năm lớp 12. Bên cạnh đó, Minh còn nằm trong top 3 toàn quốc đợt 2 kỳ thi đánh giá tư duy TSA và có IELTS 8.0. Nam sinh dự định đăng ký theo học chương trình Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội.
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Nguyễn Xuân Tuệ Minh, học sinh lớp chuyên Anh, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), là một trong hai thủ khoa tổ hợp D01 năm 2026 với 29 điểm. Trong đó, môn Toán và Anh, nữ sinh đều đạt 10 điểm, Ngữ văn đạt 9 điểm. Trước đó, nữ sinh đã đạt 1.580 SAT, 8.0 IELTS và thư báo trúng tuyển từ một đại học top 10 thế giới. Minh đang cân nhắc về việc học đại học trong nước hay du học, nhưng dù học ở đâu, nữ sinh cũng sẽ theo đuổi lĩnh vực Kinh tế - Tài chính.
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Năm nay, một thí sinh tự do là thủ khoa tổ hợp C00. Đó là Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2006), cựu học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Thương mại quốc tế của Học viện Ngoại giao. Bình đạt 9,25 điểm Ngữ văn, 9,5 điểm Lịch sử và 10 điểm Địa lý, tổng 28,75/30 điểm. Nam sinh cho biết em quyết định dự thi thêm một lần nữa để xét tuyển vào ngành Sư phạm Địa lý của trường Đại học Sư phạm Hà Nội với mong muốn học song bằng.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.