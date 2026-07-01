Thủ khoa A01 chỉ tự học 2 giờ mỗi ngày, luyện 300 đề thi

Nguyễn Trung Thái Sơn, thủ khoa tổ hợp A01, cho biết em không áp lực bản thân, mỗi ngày chỉ tự học 2 giờ, luyện 1-2 đề thi.

Nguyễn Trung Thái Sơn là một trong 3 thủ khoa tổ hợp A01 năm nay. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Trung Thái Sơn là học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Theo công bố điểm thi tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT sáng 1/7, Sơn là một trong 3 thủ khoa tổ hợp A01 năm nay, đạt điểm tuyệt đối môn Lý, Hóa và 9,75 điểm môn Tiếng Anh.

"Em đã tự chấm và ước lượng được số điểm của mình ngay sau khi thi xong, nên không bất ngờ với số điểm 29,75. Nhưng em khá ngạc nhiên khi mình là thủ khoa", Sơn chia sẻ. Ngoài ba môn thuộc tổ hợp A01, nam sinh còn đạt 8 điểm môn Ngữ văn.

Không tạo áp lực cho bản thân

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thái Sơn cho biết em là học sinh lớp chuyên Tin. Song, Toán lại là môn khó nhất trong quá trình ôn tập, đặc biệt là chuyên đề xác suất.

"Phần xác suất đòi hỏi phải phát hiện được nhiều dữ kiện ẩn trong đề bài và cần tư duy nhiều hơn những dạng toán khác. Đây cũng là phần em phải đầu tư nhiều thời gian để khắc phục", Sơn chia sẻ.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngay từ đầu năm lớp 12, nam sinh tập trung củng cố kiến thức nền tảng. Theo em, chỉ khi nắm thật chắc kiến thức cơ bản mới có thể xử lý tốt những câu hỏi khó.

Sau Tết Nguyên đán, Sơn chuyển sang giai đoạn luyện đề. Mỗi ngày, em đều tự làm một đề Toán hoặc 1-2 đề Vật lý, Tiếng Anh. Nguồn đề chủ yếu là các đề thi thử của sở GD&ĐT các địa phương nhằm cập nhật xu hướng ra đề.

"Làm xong đề nào, em cũng kiểm tra lại đáp án, xem kỹ những câu sai để rút kinh nghiệm. Em có đi học thêm nhưng việc tự học vẫn là quan trọng nhất", nam sinh nói.

Ước tính trong suốt quá trình ôn thi, Sơn đã luyện khoảng 300 đề thi ở cả ba môn. Khác với nhiều thí sinh thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng trước kỳ thi, nam sinh cho biết bản thân lại khá thoải mái.

Em không thức khuya hay dậy quá sớm để học. Thay vào đó, Sơn duy trì lịch học đều đặn, hoàn thành kế hoạch mỗi ngày rồi nghỉ ngơi đúng giờ. Mỗi ngày, ngoài giờ học trên trường, em chỉ tự học khoảng 2 giờ, bằng với thời gian luyện 1-2 đề và kiểm tra đáp án. Thời gian còn lại, Sơn dùng để nghỉ ngơi, làm việc nhà...

"Em nghĩ đơn giản là mỗi ngày mình tiến thêm một chút. Cứ tích lũy từng chút một thì cuối cùng cũng sẽ đạt kết quả tốt nên em không tự tạo áp lực cho bản thân", nam sinh chia sẻ.

Chọn Sư phạm Toán

Đánh giá về đề thi năm nay, Sơn nhận xét các môn Toán, Vật lý và Tiếng Anh có độ ổn định so với năm ngoái. Ở cả ba môn, em đều có vừa đủ thời gian làm bài.

Trong ba môn tổ hợp, Tiếng Anh là môn duy nhất Sơn đạt 9,75 điểm. Nam sinh cho biết mình chỉ sai một câu hỏi về thành ngữ. "Đó là phần em không chắc chắn nên cũng không quá tiếc khi mất 0,25 điểm", Sơn nói.

Còn môn Ngữ văn, dù không phải thế mạnh, song nam sinh chủ yếu làm bài dựa trên năng lực, hiểu biết của bản thân chứ không dành nhiều thời gian ôn luyện như các môn khối A01 . Dù vậy, trong buổi thi, Sơn đã viết được tới 6 mặt giấy.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sơn cũng đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đạt 117/150 điểm. Nam sinh cũng đạt chứng chỉ IELTS 7.5 vào đầu năm nay.

Với kết quả hiện tại, Thái Sơn dự định đăng ký ngành Sư phạm Toán của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Dù học chuyên Tin và yêu thích lĩnh vực này, song Sơn nhìn nhận nghề giáo phù hợp với năng lực, sức khỏe và tính cách bản thân hơn.

"Nếu nền tảng Toán đủ tốt thì sau này vẫn có thể học thêm hoặc chuyển sang những lĩnh vực liên quan đến Tin học", Sơn chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu, từ nay đến ngày 5/7. Từ ngày 2/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, kéo dài đến 17h ngày 14/7.