Dàn thủ khoa học trường nào?

Thủ khoa đứng đầu tổ hợp A01, D01 và C00 đều đến từ Hà Nội, trong khi thủ khoa khối A00 đến từ Đắk Lắk.

Em Đặng Quỳnh Trang, đến từ tỉnh Điện Biên, thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: NVCC.

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của hơn 1,2 triệu thí sinh. Năm nay, thủ khoa tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) tiếp tục đạt 30/30 điểm, song chỉ có một em đạt được con số này, đến từ tỉnh Bắc Ninh.

Ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), ba thí sinh ở TP.HCM cùng đạt 30 điểm. Một em đến từ Đắk Lắk cũng đạt điểm số này.

Trong khi đó, ba học sinh đầu tổ hợp A01, D01 và C00 đều đến từ Hà Nội, với điểm ba tổ hợp lần lượt là 29,75, 29 và 28,75. Riêng tổ hợp A01 có thêm một thí sinh đến từ Hưng Yên cùng đạt 29,75.

Xét về thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT, hai học sinh đến từ Điện Biên và Hải Phòng cùng đạt 38,5/40 điểm cho 4 môn dự thi.

Danh sách thí sinh là thủ khoa năm nay như sau:

Họ tên/Số báo danh Trường Tỉnh, thành Tổ hợp Điểm Đặng Quỳnh Trang THPT chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên Thủ khoa thi tốt nghiệp 38,5/40 Phạm Bích Phương THPT Thanh Miện II Hải Phòng Thủ khoa thi tốt nghiệp 38,5/40 Nguyễn Khắc Công THPT Tân Yên số 1 Bắc Ninh A00 30 Huỳnh Diễm My THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ Đắk Lắk B00 30 790118xx - TP.HCM B00 30 791057xx - TP.HCM B00 30 791058xx - TP.HCM B00 30 Nguyễn Hương Giang THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội A01 29,75 Nguyễn Trung Thái Sơn THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội A01 29,75 330006xx - Hưng Yên A01 29,75 Nguyễn Xuân Tuệ Minh THPT chuyên Ngoại ngữ Hà Nội D01 29 Nguyễn Diệp Anh THCS - THPT Dewey Hà Nội D01 29 Nguyễn Thanh Bình Thí sinh tự do Đăng ký dự thi tại Hà Nội C00 28,75

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Sau khi biết điểm thi, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 7/7, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo trước ngày 23/7.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.