TP.HCM lại tụt hạng ở điểm trung bình môn Tiếng Anh

TP.HCM tiếp tục mất vị trí dẫn đầu điểm trung bình môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, xếp sau Hà Nội và Tuyên Quang, dù vẫn đứng thứ hai về số lượng điểm 10.

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và thống kê các địa phương có điểm trung bình cao nhất theo từng môn.

TP.HCM tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước ở nhiều môn, song không còn giữ vị thế số một ở môn Tiếng Anh và không góp mặt trong top 10 điểm trung bình môn Ngữ văn.

Xếp thứ hai môn Toán

Ở môn Toán, TP.HCM xếp thứ hai toàn quốc về điểm trung bình với 6,189 điểm, chỉ sau Ninh Bình (6,265 điểm) và cao hơn Hà Nội (6,164 điểm).

Đây cũng là ba địa phương có quy mô thí sinh lớn nhất trong nhóm dẫn đầu. Riêng TP.HCM có 138.465 thí sinh dự thi, nhiều nhất cả nước.

Về số lượng điểm 10, TP.HCM đứng thứ hai với 445 bài thi đạt điểm tuyệt đối, chỉ sau Hà Nội (676 bài) và cao hơn Nghệ An (350 bài). Ninh Bình và Hưng Yên lần lượt đứng thứ tư và thứ năm với 287 và 286 điểm 10.

Trong khi đó, tiếp nối thành tích của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, năm nay, tỉnh Ninh Bình lại dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Toán với 6,26 điểm, cao hơn mức 5,4 điểm của năm 2025.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Hải Phòng (6,011 điểm), Hưng Yên (5,988), Hà Tĩnh (5,981), Nghệ An (5,904), Bắc Ninh (5,820), Huế (5,800) và Phú Thọ (5,702).

Ở thống kê số lượng điểm 10, Hà Nội bỏ xa các địa phương còn lại với 676 điểm 10, nhiều hơn 231 thí sinh so với TP.HCM - địa phương xếp thứ hai với 445 điểm 10. Nghệ An đứng thứ ba với 350 điểm 10.

Ninh Bình và Hưng Yên lần lượt xếp thứ tư và thứ năm với 287 và 286 điểm 10. Ngoài ra, top 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất còn có Bắc Ninh (272 điểm 10), Hải Phòng (255), Phú Thọ (194), Thanh Hóa (188) và Hà Tĩnh (167).

Không lọt top 10 môn Ngữ văn

Trái với môn Toán, TP.HCM không góp mặt trong top 10 địa phương có điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất.

Ninh Bình dẫn đầu cả nước với 7,257 điểm, tiếp theo là Hải Phòng (7,253 điểm), Nghệ An (7,027 điểm), Hà Nội (7,016 điểm) và Thanh Hóa (7,003 điểm). Đây cũng là 5 địa phương duy nhất có điểm trung bình từ 7 trở lên.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Hà Tĩnh (6,979 điểm), Đồng Tháp (6,766 điểm), Phú Thọ (6,747 điểm), Thái Nguyên (6,636 điểm) và Lai Châu (6,628 điểm).

Đáng chú ý, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh lớn nhất trong nhóm dẫn đầu với 125.615 em dự thi, trong khi Ninh Bình - địa phương đứng đầu về điểm trung bình - có 47.706 thí sinh.

Tụt hạng ở môn Tiếng Anh

Sau khi không còn dẫn đầu ở môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, TP.HCM tiếp tục tụt xuống vị trí thứ ba về điểm trung bình năm nay. Trong khi đó, Hà Nội vươn tiếp tục dẫn đầu cả nước cả về điểm trung bình lẫn số lượng điểm 10.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, Hà Nội có điểm trung bình môn Tiếng Anh cao nhất cả nước với 5,549 điểm. Xếp sau là Tuyên Quang với 5,397 điểm, còn TP.HCM đứng thứ ba với 5,369 điểm.

Đây là năm thứ hai liên tiếp TP.HCM không giữ được vị trí số một ở môn Tiếng Anh. Trước đó, địa phương này từng nhiều năm dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn học này.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Quảng Ninh (5,231 điểm), Nghệ An (5,189), Bắc Ninh (5,084), Hải Phòng (5,057), Quảng Trị (5,056), Hà Tĩnh (5,009) và Huế (4,988).

Không chỉ đứng đầu về điểm trung bình, Hà Nội còn dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 môn Tiếng Anh với 118 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

TP.HCM xếp thứ hai với 88 điểm 10, ít hơn Hà Nội 30 thí sinh. Đây cũng là hai địa phương có số điểm 10 vượt xa phần còn lại.

Hải Phòng đứng thứ ba với 15 điểm 10, tiếp đến là Nghệ An (9), Quảng Ninh và Thanh Hóa (cùng 8). Phú Thọ và Ninh Bình cùng có 7 điểm 10, trong khi Đà Nẵng và Khánh Hòa "chốt sổ" top 10 với cùng 5 điểm 10.

Ghi dấu ấn ở nhiều môn tự chọn

Ngoài Toán, TP.HCM tiếp tục ghi dấu ấn ở nhiều môn tự chọn, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên.

Nổi bật nhất là môn Công nghệ công nghiệp, TP.HCM là địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước với 5,461 điểm, vượt Phú Thọ (5,328 điểm) và Ninh Bình (5,298 điểm). Dù vậy, môn thi này chỉ ghi nhận hai bài đạt điểm 10 trên toàn quốc, thuộc về Hưng Yên và Thanh Hóa.

Ở môn Hóa học, Hà Tĩnh dẫn đầu về điểm trung bình với 6,899 điểm, tiếp theo là Tuyên Quang và Huế. TP.HCM chỉ đứng thứ sáu với 6,564 điểm nhưng lại dẫn đầu cả nước về số lượng điểm 10 với 61 bài, nhiều hơn Hà Nội (59 bài). Phú Thọ xếp thứ ba với 32 điểm 10.

Xếp hạng môn Vật lý và Hóa học của các địa phương tốp 10.

Tương tự, với môn Sinh học, Bắc Ninh đứng đầu về điểm trung bình (6,912 điểm), theo sau là Hải Phòng và Hà Nội. TP.HCM xếp thứ năm với 6,248 điểm nhưng vượt trội về số lượng điểm 10 khi có 45 bài thi đạt điểm tuyệt đối, gấp hơn 4 lần Nghệ An - địa phương đứng thứ hai với 11 bài.

Đối với Vật lý, Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình (6,251 điểm), xếp trên Phú Thọ và Nghệ An. TP.HCM không góp mặt trong top 10 điểm trung bình nhưng đứng thứ hai về số lượng điểm 10 với 25 bài, chỉ sau Hà Nội (32 bài).

Còn ở môn Lịch sử, Phú Thọ dẫn đầu về điểm trung bình với 6,69 điểm, tiếp theo là Ninh Bình và Nghệ An. TP.HCM đứng thứ bảy với 6,319 điểm và xếp thứ tám về số lượng điểm 10 với 94 bài thi. Hà Nội dẫn đầu ở tiêu chí này với 263 điểm 10.

Trong khi đó, ở Tin học, Hà Tĩnh đứng đầu về điểm trung bình (7,503 điểm), theo sau là Ninh Bình và Nghệ An. Số lượng điểm 10 của môn này khá khiêm tốn, trong đó Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và An Giang cùng có nhiều điểm 10 nhất với 3 bài.