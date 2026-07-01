Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Đã có 5 thí sinh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối

  • Thứ tư, 1/7/2026 08:53 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Theo phổ điểm một số tổ hợp xét tuyển đại học phổ biến được Bộ GD&ĐT công bố, cả nước có ít nhất 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, gồm 1 em ở tổ hợp A00 và 4 em ở tổ hợp B00.

pho diem anh 1

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Việt Hà.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT khối A00 (Toán, Lý, Hóa):

pho diem anh 2

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT theo khối A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh):

pho diem anh 3

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT theo khối B00 (Toán, Hóa, Sinh):

pho diem anh 4

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT theo khối C00 (Văn, Sử, Địa):

pho diem anh 5

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT theo khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh):

pho diem anh 6

Bên cạnh phổ điểm, Bộ GD&ĐT cũng công bố bách phân vị của một số tổ hợp, cụ thể như sau:

pho diem anh 7

pho diem anh 8

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Sau khi biết điểm thi, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 7/7, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo trước ngày 23/7.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?

Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.

'Mưa' điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có 4.208 bài thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 10 môn Toán. Năm 2025, con số này chỉ 513.

32 phút trước

Ngọc Bích

phổ điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo điểm thi tốt nghiệp THPT Bôh GD&ĐT

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý