Đã có 5 thí sinh đạt điểm xét tuyển tuyệt đối

Theo phổ điểm một số tổ hợp xét tuyển đại học phổ biến được Bộ GD&ĐT công bố, cả nước có ít nhất 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối, gồm 1 em ở tổ hợp A00 và 4 em ở tổ hợp B00.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Việt Hà.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT khối A00 (Toán, Lý, Hóa):

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT theo khối A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh):





Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT theo khối B00 (Toán, Hóa, Sinh):

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT theo khối C00 (Văn, Sử, Địa):

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT theo khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh):

Bên cạnh phổ điểm, Bộ GD&ĐT cũng công bố bách phân vị của một số tổ hợp, cụ thể như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Sau khi biết điểm thi, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 7/7, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo trước ngày 23/7.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.