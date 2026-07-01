Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 ở đâu?

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua cổng thông tin của Bộ GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

8h ngày 1/7, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sớm hơn năm ngoái nửa tháng. Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu điểm thi theo hai cách.

Cách thứ nhất, thí sinh tra cứu theo hệ thống của Bộ GD&ĐT. Các em truy cập https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/, dùng tài khoản đã dùng khi đăng ký thi để đăng nhập, rồi bấm tra cứu kết quả.

Cách thứ hai, phụ huynh và thí sinh có thể xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 qua website của 34 Sở GD&ĐT. Các em truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây. Sau đó, các em nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

STT Địa phương Địa chỉ công bố kết quả thi 1 An Giang https://tracuu.angiang.edu.vn/ 2 Bắc Ninh https://diemthi.bacninh.edu.vn/ 3 Cà Mau https://diemthithpt.camau.edu.vn/ 4 Cao Bằng https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/ 5 Cần Thơ https://thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn/ 6 Đà Nẵng https://tracuudiem.danang.edu.vn/ 7 Đắk Lắk https://diemthi.daklak.edu.vn/ 8 Đồng Nai https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/ 9 Đồng Tháp http://tracuudiem.dongthap.edu.vn/ 10 Điện Biên https://tradiem2018.dienbien.edu.vn/ 11 Gia Lai http://diemthi.gialai.edu.vn:8080 12 Hà Nội https://tracuu.hanoi.edu.vn/ 13 Hải Phòng https://haiphong.edu.vn/homegdhp 14 Hà Tĩnh http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/ 15 Hưng Yên http://diemthi.hungyen.edu.vn/ 16 Lào Cai https://laocai.tsdc.vnedu.vn/tracuu 17 Lai Châu https://laichau.edu.vn/ 18 Lạng Sơn https://tracuudiem.langson.edu.vn/ 19 Lâm Đồng https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/ 20 Khánh Hòa http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/ 21 Nghệ An http://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi/2026?isFeatured=1 22 Ninh Bình https://tracuudiem.ninhbinh.edu.vn/ 23 Phú Thọ https://tracuudiem.phutho.edu.vn/ 24 Quảng Ninh https://www.quangninh.gov.vn/so/sogiaoducdaotao/trang/default.aspx 25 Quảng Trị https://diemthi.quangtri.edu.vn/ 26 Quảng Ngãi https://diemthi.quangngai.edu.vn/ 27 Sơn La https://sogddt.sonla.gov.vn 28 Tây Ninh http://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn 29 Thái Nguyên https://diemthi.thainguyen.edu.vn/ 30 Thanh Hóa http://thitn.thanhhoa.edu.vn 31 TP.HCM https://diemthi.hcm.edu.vn/ 32 TP Huế http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/ 33 Tuyên Quang http://diemthi.tuyenquang.edu.vn/ 34 Vĩnh Long https://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Sau khi biết điểm thi, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 7/7, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo trước ngày 23/7.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Công thức tính điểm như sau:

Trong đó, điểm trung bình các năm học được tính theo công thức sau:

Điểm trung bình lớp 10, 11 và 12 là điểm trung bình cộng của tất cả môn học được đánh giá bằng điểm số.

Thí sinh được cộng điểm khuyến khích nếu đoạt giải cá nhân kỳ thi học sinh giỏi bộ môn văn hoá; đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lý, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT.