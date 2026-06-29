Lựa chọn của hơn 700 học sinh giỏi quốc gia

Trường Đại học Ngoại thương tiếp nhận hơn 700 hồ sơ diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Các thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế...

Sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC.

Theo thông tin từ trường Đại học Ngoại thương, năm nay, nhà trường tiếp nhận hơn 700 hồ sơ thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Trong đó có 346 hồ sơ tuyển thẳng của thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường.

476 hồ sơ ưu tiên xét tuyển, là những em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Nhà trường cho biết đây đều là những học sinh tiêu biểu đến từ các trường THPT chuyên, trọng điểm, trường THPT uy tín từ nhiều địa phương trên cả nước.

Ngoài thành tích nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các em còn sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở trình độ cao. Cụ thể, 84 em đạt IELTS từ 8.0 trở lên; 35 em đạt chứng chỉ tiếng Trung HSK 6; 12 em đạt chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N1 và 9 em đạt chứng chỉ tiếng Pháp DALF C1.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đã được gửi đến email mà thí sinh đăng ký. Lưu ý, đây là trường hợp trúng tuyển có điều kiện. Thí sinh đủ điều kiện cần đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ 2/7 đến 17h ngày 14/7 theo quy định.

Năm nay, trường Đại học Ngoại thương tuyển hơn 4.500 sinh viên cho ba cơ sở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Bốn phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, xét chứng chỉ đánh giá năng lực.

Với xét tuyển thẳng, trường thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong đó có nhóm đối tượng là thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật.

Bên cạnh đó còn có thí sinh tham gia hoặc đạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn; thí sinh đạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật (được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận); thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ...

Thí sinh xét tuyển thẳng không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được đăng ký vào các chương trình tiêu chuẩn, tích hợp, định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế.

Thí sinh xét tuyển thẳng kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được đăng ký vào các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, tích hợp, định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế.

Riêng thí sinh đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế được xét tuyển thẳng vào chương trình Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa.

Ngoài xét tuyển thẳng, ở ba phương thức còn lại, Ngoại thương thực hiện chính sách cộng điểm thưởng xét tuyển cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế... Mức cộng điểm dao động từ 0,5-3,0 điểm tùy thuộc vào thành tích học tập và giải thưởng của thí sinh.

Học phí năm 2026 của trường Đại học Ngoại thương từ 28-88 triệu đồng tùy chương trình, tăng 2-5 triệu đồng so với năm ngoái.