Khóa bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp 'đại học tinh hoa' của Việt Nam

Sau 6 năm, những bác sĩ đầu tiên do trường Đại học VinUni đào tạo theo chương trình chuẩn y khoa quốc tế đã chính thức tốt nghiệp.

200 sinh viên VinUni nhận bằng tốt nghiệp trong năm 2026. Ảnh: Ngọc Bích.

Sáng 27/6, trường Đại học VinUi tổ chức lễ tốt nghiệp đại học năm 2026. 200 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp năm nay, trong đó có 88 sinh viên ngành Kinh doanh Quản trị, 57 sinh viên ngành Kỹ thuật và Khoa học Máy tính và 55 sinh viên ngành Khoa học Sức khoẻ.

Khóa bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp

Trước khi tốt nghiệp, hơn 55% sinh viên khóa 2026 đã nhận được thư mời làm việc từ các doanh nghiệp uy tín như SAP, IBM, Amazon, TikTok, Shopee, PwC, Vingroup, Boston Consulting Group, VNG, FPT Software và Unilever.

Ở khối ngành Khoa học Sức khỏe, sau 6 năm học, 47 sinh viên Y khoa chính thức được trao bằng. Đây là thế hệ đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa chuẩn quốc tế, được Đại học Pennsylvania (Mỹ) đồng thiết kế và xác thực.

23% trong số này đã nhận thư mời học thạc sĩ tại những trường đại học lớn như Đại học Pennsylvania, Đại học Cornell (Mỹ), Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học Illinois tại Urbana- Champaign (Mỹ), Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Queensland (Australia)...

Bên cạnh đó, nhiều em đã đạt chứng chỉ hành nghề Y tại Mỹ (USMLE), mở ra cơ hội tiếp tục đào tạo và thực hành y khoa trong môi trường quốc tế.

Các sinh viên VinUni trong lễ tốt nghiệp sáng 27/6. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo bà Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường VinUni, tân khoa 2026 là một thế hệ "rất quốc tế". Theo đó, hơn 50% sinh viên có trải nghiệm trao đổi quốc tế, 28,22% sinh viên có kỳ học quốc tế.

Các em đã học tập, thực tập, nghiên cứu tại nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Anh, Australia, Đức, Hà Lan, Pháp và nhiều quốc gia khác. Qua đó, sinh viên được trải nghiệm ở nhiều môi trường học thuật như Đại học Harvard (Mỹ), Đại học Toronto (Canadan), Đại học Pennsylvania, Imperial College London (Anh)...

"Mỗi chuyến đi không chỉ là một kỳ học. Đó là một lần các em bước ra thế giới vĩ đại và rộng lớn, với sự đa dạng của rất nhiều dân tộc và quốc gia khác nhau. Và cũng là một lần các em hiểu sâu hơn mình là ai, đâu là quê hương nguồn cội, đâu là tổ quốc mình, và từng người có thể đóng góp điều gì để phát triển bản thân, và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn", bà Lan phát biểu tại lễ tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, theo bà Lan, tân khoa 2026 còn là thế hệ đam mê nghiên cứu và dám khởi nghiệp. Nhiều em đã có bài báo khoa học, có sản phẩm nghiên cứu, có giải pháp ứng dụng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Robot trình diễn phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

"Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành"

Đại diện 200 sinh viên tốt nghiệp, Hoàng Trần Tùng Nhân, sinh viên chương trình Y khoa khóa 1, đã có bài phát biểu truyền cảm hứng.

Tân cử nhân không kể về những khó khăn, sự nỗ lực hay thành quả. Thay vào đó, Nhân chia sẻ về những ngày đầu tiên bước vào kỳ thực hành lâm sàng và gặp một bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối khi tuổi đời còn rất trẻ.

Thế nhưng, người bệnh lại tạm biệt Nhân bằng một nụ cười rạng rỡ và bình thản. "Sống thêm một năm hay mười năm thì cũng đâu khác nhau quá nhiều, đúng không? Tất cả cũng chỉ là những dự đoán. Điều quan trọng là ngay lúc này, tôi vẫn còn sống và vẫn đang ở đây", cô gái chia sẻ.

Câu nói này đã thay đổi hoàn toàn tư duy của chàng sinh viên Y khoa: Sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này chính là phương thuốc duy nhất giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi trước những điều chưa xảy đến.

Trải nghiệm ấy đã đưa Nhân kết nối lại với lựa chọn dấn thân của chính mình 6 năm trước, khi quyết định nộp hồ sơ vào trường. Nhân quan niệm "thà nuối tiếc vì đã thất bại trong hành trình theo đuổi một điều mới mẻ, còn hơn phải sống với sự im lặng của một cơ hội mà mình chưa từng dám thử".

Tinh thần “không chờ đến khi sẵn sàng mới dám bước đi” cũng là giá trị chung của các thế hệ sinh viên trường. Gửi gắm đến các tân cử nhân trước bước ngoặt cuộc đời, Tùng Nhân nhắn nhủ mỗi người hãy học cách đứng dậy sau thất bại và ngừng gửi gắm cuộc đời vào viễn cảnh của mười năm sau. Hãy làm tốt ở hiện tại.

Với quan niệm “Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành”, Nhân hy vọng các tân cử nhân sẽ tiếp tục dấn bước vào tương lai bằng tri thức, lòng trắc ẩn và sự can đảm để tạo nên những tác động tích cực cho xã hội.