Đại học đầu tiên công bố thông tin tuyển sinh 2027

Chiều 26/6, Đại học Kinh tế Quốc dân ra có thông báo về phương hướng tuyển sinh đại học chính quy năm 2027.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Đinh Hà.

Theo đó, Đại học Kinh tế Quốc dân sử dụng các phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng, xét điểm ba môn thi tốt nghiệp, xét kết quả bài thi đánh giá.

Với xét tuyển thẳng, trường xét tuyển đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của trường, ổn định như năm 2026. Bên cạnh đó, trường sẽ có chính sách cụ thể để khuyến khích/thu hút sinh viên quốc tế.

Với hai phương thức còn lại, trường xét tuyển các đối tượng:

Thí sinh có bài thi đánh giá năng lực/tư duy quốc tế SAT, ACT, A-Level;

Thí sinh có bài thi đánh giá năng lực/tư duy trong nước HSA, V-ACT, TSA, SPT;

Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2027 với các tổ hợp A00; A01; D01; D07. Thí sinh cần đạt ngưỡng đầu vào theo quy định và có thể sử dụng điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thay cho môn Tiếng Anh trong xét tuyển.

Mức điểm cụ thể các bài thi đánh giá năng lực/tư duy trong nước và quốc tế; điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh vào tháng 12/2026.

Trường tiếp tục cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT, TOEIC. Cụ thể như sau:

Với các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Đức), quy định cụ thể về các mức điểm của chứng chỉ ngoại ngữ và mức điểm thưởng sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh vào tháng 12/2026.

Như vậy, so với năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến bỏ xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS, TOEFL iBT, TOEIC với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực trong nước. Chứng chỉ sẽ dùng để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp, hoặc quy đổi thành điểm cộng.

Ngoài ra, trường xét thêm kết quả kỳ thi riêng của Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) và chứng chỉ A-Level.

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển khoảng 9.000 chỉ tiêu cho 88 mã tuyển sinh, tăng 15 mã so với năm trước. Năm học 2026-2027, học phí hệ tiêu chuẩn của trường ở mức 20-28 triệu đồng; chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE) là 41-68 triệu đồng.