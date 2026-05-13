Học ngành này tại NEU, 100% có việc làm

Theo báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2025 của Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Thương mại điện tử là ngành duy nhất 100% sinh viên có việc làm sau khi ra trường.

Ngành Thương mại điện tử tại Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh từ năm 2018 và nhanh chóng trở thành một ngành học hot, nằm trong top có điểm chuẩn cao nhất trường.

Năm 2025, ngành này lấy điểm chuẩn cao nhất trường, với 28,83 điểm. Trước đó, năm 2024, ngành này cũng có điểm chuẩn trên 28.

Cơ hội việc làm rộng mở

Theo thông tin từ website nhà trường, cử nhân Thương mại điện tử được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; am hiểu về hệ thống mạng điện tử và công nghệ thông tin.

Cùng với đó, các em có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về thương mại điện tử; về hoạch định chiến lược, kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử; về quản trị thương mại điện tử và kinh doanh trên mạng điện tử.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổng công ty trong nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các vị trí phát triển kinh doanh, quản lý kinh doanh, phát triển đối tác, quản trị đối tác công nghệ, tư vấn giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp.

Một cơ hội khác là làm việc tại các công ty công nghệ cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, thanh toán điện tử, an ninh, an toàn thông tin cho các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp thương mại điện tử.

Ngoài ra, sinh viên có thể làm tại các công ty xuất nhập khẩu ở các vị trí phát triển thị trường; các công ty cung cấp dịch vụ hậu cần thương mại điện tử, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hoạch định chính sách về thương mại điện tử; các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu thương mại điện tử, giảng viên các trường đại học, cao đẳng về kinh tế và quản trị kinh doanh; các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số.

Các em cũng có thể thành lập doanh nghiệp, tự tổ chức kinh doanh qua mạng, kinh doanh dựa trên nền tảng mạng và công nghệ số.

Theo khảo sát của NEU, đa số sinh viên tốt nghiệp ngành này làm trong khu vực tư nhân hoặc khởi nghiệp.

Tuyển sinh ra sao?

Năm 2026, ngành Thương mại điện tử tuyển 215 chỉ tiêu, trong đó 165 chỉ tiêu dành cho chương trình chất lượng cao (132 tín chỉ), 50 chỉ tiêu chương trình chuẩn (130 tín chỉ).

Nhà trường sử dụng ba phương thức tuyển sinh, bao gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp.

Với xét tuyển thẳng, trường tuyển thí sinh diện chính sách, được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; đạt giải ba trở lên trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia; giải nhất trở lên trong kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc gia.

Với xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, bốn tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh). Những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nhưng không dùng đến sẽ được cộng 0,5-1,5 điểm khi đăng ký xét bằng điểm thi tốt nghiệp.

Với phương thức xét kết hợp, trường phân thành 3 nhóm:

Nhóm 1 gồm các thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT. Thí sinh phải có chứng chỉ SAT từ 1.200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên.

Nhóm 2 là thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), Đại học Quốc gia TP.HCM (APT), điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với một trong các điểm thi HSA/APT/TSA.

Trong đó, thí sinh cần đạt HSA từ 85 điểm/APT từ 700 điểm/TSA từ 60 điểm; IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: Nghe và Đọc - 785, Nói - 160, Viết - 150) trở lên kết hợp với một trong các kết quả kỳ thi riêng nêu trên.

Nhóm 3 bao gồm những thí sinh sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Điều kiện nhận hồ sơ như sau: Thí sinh đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: Nghe & Đọc - 785, Nói - 160, Viết - 150) trở lên; và có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của môn Toán và một môn khác môn Tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của trường.

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ IELTS, SAT, TOIEC của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026 như sau:

Một điểm mới đáng lưu ý là nhà trường quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn tiếng Anh, không cộng điểm thưởng như năm trước.

Học phí năm 2026 của Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến khoảng 20-28 triệu đồng với chương trình chuẩn, 41-68 triệu với chương trình chất lượng cao.