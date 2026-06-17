Điều đặc biệt bên trong đại học nghìn tỷ, có thư viện 11 triệu USD

Sapo

Tọa lạc trên khuôn viên rộng 2,2 ha, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sở hữu loạt công trình, cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

10h sáng, dòng xe trên đường Giải Phóng vẫn ken đặc, tiếng còi xe và nhịp đô thị hối hả kéo dài không ngớt trước cổng Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhưng chỉ cần bước qua cổng trường, nhịp điệu hoàn toàn khác: Những hàng cây xanh trải dài, các giảng đường cũ mới nối tiếp nhau, khoảng sân rộng ngập nắng và các lối đi luôn thấp thoáng bóng sinh viên ôm laptop, giáo trình thảo luận, trao đổi.

70 năm qua, NEU dường như vẫn giữ nguyên cảm giác ấy: Một không gian nơi việc học, nghiên cứu, kết nối và trải nghiệm tuổi trẻ cùng tồn tại song song. Với nhiều sinh viên, đây không chỉ là nơi để lấy tấm bằng kinh tế, quản trị hay tài chính, mà còn là nơi họ học cách làm việc nhóm, thử sức với những ý tưởng khởi nghiệp, tham gia các cuộc thi học thuật và sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình.

Đại học Kinh tế Quốc dân sở hữu khuôn viên rộng hơn 12 ha, mang dáng dấp như một “thành phố đại học” thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.

Không gian ở đây được thiết kế để đáp ứng gần như mọi nhu cầu của đời sống sinh viên. Ngoài các lớp học và phòng nghiên cứu, campus còn có hội trường, khu tự học, không gian tổ chức sự kiện, workshop hay các hoạt động câu lạc bộ.

Nổi bật trong đó là khu giảng đường A2 - tòa nhà thế kỷ hiện đại với cấu trúc hành lang xoắn ốc độc đáo. Bước vào bên trong, ánh sáng tự nhiên từ hệ thống giếng giời khổng lồ phủ xuống các tầng hành lang, tạo nên cảm giác khoáng đạt và hiện đại của một trung tâm học thuật chuẩn quốc tế.

Với kết cấu 10 tầng hiện đại, tòa nhà A2 sở hữu hệ thống gồm 10 phòng học lớn và 147 phòng học tiêu chuẩn. Mỗi giảng đường đều được trang bị đồng bộ máy tính, máy chiếu, âm thanh cùng hệ thống điều hòa và wifi miễn phí phủ kín, đáp ứng tối đa cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Trong xu hướng đa ngành, đa lĩnh vực, những năm gần đây, NEU phát triển nhiều chương trình lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật. Nhà trường đã đầu tư hạ tầng công nghệ, các loại máy móc chuyên dụng, bao gồm cả những linh kiện khó tiếp cận như card màn hình hiệu năng cao, sản phẩm thực tế ảo để tăng trải nghiệm và thực hành cho sinh viên.

Không dừng lại ở những giờ học trên lớp, A2 còn được thiết kế theo hướng không gian mở. Dãy hành lang rộng rãi với những hàng ghế nghỉ trở thành nơi lý tưởng để sinh viên học nhóm, trao đổi bài vở hay đơn giản là tìm một góc thư giãn sau những tiết học căng thẳng.

Nếu tòa nhà thế kỷ A2 là biểu tượng của sự hiện đại, thì Thư viện Phạm Văn Đồng - dải cầu nối giữa tòa A1 và A2 - chính là "trái tim" tri thức, nơi nhịp sống học thuật của sinh viên NEU diễn ra sôi nổi nhất.

Thay vì đến quán cà phê, cứ 7h30 sáng, khi thư viện vừa mở, từng nhóm sinh viên đã bắt đầu nối nhau quét thẻ ở cổng từ an ninh để vào khu tự học. Từ thứ hai đến thứ sáu, không gian này sáng đèn đến 21h30, đón 700-1.000 lượt sinh viên ra vào mỗi ngày. Vào những mùa ôn thi cao điểm, con số này vượt ngưỡng 1.000 người.

Ở các dãy bàn, những gương mặt trẻ say mê bên các bản báo cáo tài chính, những đôi mắt chăm chú vào đề án nghiên cứu khoa học, hay những nhóm bạn đang tranh biện sôi nổi trong phòng tự học.

Tầng một là khu đọc sách chung, bàn ghế bố trí thoải mái, thuận tiện cho việc tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu. Tầng hai là không gian học tập yên tĩnh, phù hợp với những ai muốn tập trung cao độ.

Còn tầng ba được bố trí như một quán cà phê sách, nhằm tạo không gian làm việc, kích thích sự sáng tạo của sinh viên. Ánh sáng từ các mảng kính lớn trải khiến thư viện mang cảm giác hiện đại và cởi mở hơn so với hình dung quen thuộc về một không gian chỉ dành cho việc đọc sách.

Phía sau vẻ ngoài hiện đại là một kho tàng dữ liệu khổng lồ. Với thiết kế 4 tầng và tổng diện tích sàn hơn 10.440 m2, thư viện có tới gần 60.500 bản sách in đa dạng nội dung, từ giáo trình, sách chuyên ngành, đến sách tri thức khoa học, công nghệ, xã hội, sách ngoại văn.

Bên cạnh đó, thư viện sở hữu tới 7.000 sách điện tử, gần 400.000 luận văn, luận án; gần 9 triệu tạp chí điện tử; hơn 330 triệu bài báo… Năm 2022, NEU đã khánh thành thư viện điện tử dùng chung cho 45 trường đại học trong nước, tổng vốn đầu tư trị giá đến 11 triệu USD .

Dù có hơn 1.500 chỗ ngồi tại các khu vực đọc mở và 20 phòng học nhóm, thư viện dường như vẫn chưa đủ so với tinh thần học tập sôi nổi của sinh viên NEU. Các phòng tự học gần như luôn kín lịch, đặc biệt vào mùa thi. Nhiều sinh viên phải đặt chỗ trước cả tuần mới có phòng trống.

Mỗi lượt sử dụng sẽ kéo dài từ 30-120 phút. Trong không gian ấy, những ý tưởng khởi nghiệp táo bạo hay những phương án giải quyết bài tập tình huống hóc búa được hình thành và phản biện sắc sảo.

Xen giữa các khối giảng đường hiện đại là những khoảng xanh mướt, hồ nước điều hòa và các “công viên mini” được quy hoạch bài bản. Sự kết hợp này mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, giúp sinh viên giải tỏa áp lực giữa nhịp sống học tập và nghiên cứu bận rộn.

Một trong những không gian được sinh viên yêu thích là khu vườn cảnh quan trên nóc thư viện - nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ campus từ trên cao. Nhiều sinh viên chọn đây là nơi để nghỉ ngơi, đọc sách, thảo luận nhóm hoặc đơn giản là “đổi gió” sau nhiều giờ học liên tục trên giảng đường.

Bên cạnh các góc thư giãn ngập tràn cảm hứng, hệ thống sân thể thao trong khuôn viên trường cũng luôn nhộn nhịp với các hoạt động bóng đá, bóng rổ, cầu lông, pickleball, tennis hay các giải đấu sinh viên diễn ra quanh năm.

Có thể thấy, chính sự giao thoa giữa nhịp học thuật nghiêm túc và đời sống sinh viên sôi động đã tạo nên màu sắc rất riêng của Đại học Kinh tế Quốc dân suốt 70 năm qua.