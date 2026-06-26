Sớm xếp lương nhà giáo cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ GD&ĐT báo cáo cấp có thẩm quyền đề án cải cách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo cùng các cơ quan liên quan. Ảnh: VGP.

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất

Theo đó, kết luận nêu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp; có cơ chế đặc thù để thu hút các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, giáo viên giỏi ở thành phố, đô thị luân chuyển công tác về các trường ở địa bàn nông thôn, vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan có liên quan giải quyết tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027.

Bộ GD&ĐT và UBND các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích; công khai các khoản thu, chi trong nhà trường, không lạm dụng xã hội hoá giáo dục làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm.

Kết luận nêu rõ cần xử lý nghiêm tình trạng ép học, gợi ý học, gây áp lực với học sinh và phụ huynh; đồng thời, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, giảm áp lực thi cử, minh bạch tuyển sinh, điều chỉnh chương trình phù hợp và cải thiện động lực của giáo viên.

Giảng viên, sinh viên Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Giáo dục phải đi trước một bước

Về định hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ cần chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục", giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước.

Ngành giáo dục phải nắm bắt xu hướng phát triển của những ngành nghề mới, cũng như dự báo những ngành nghề sẽ không tồn tại do ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Giáo dục nghề nghiệp phải được đặt đúng vị trí là trụ cột phát triển nhân lực quốc gia. Học nghề không phải là lựa chọn thứ hai mà là con đường thiết thực để có việc làm, thu nhập, cơ hội học tiếp và phát triển lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tập trung đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm đào tạo xuất sắc. Giáo dục đại học phải đi trước trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược. Đại học phải gắn chặt với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhu cầu địa phương.

Kết luận cũng nêu rõ cần đầu tư thích đáng cho khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, để phát triển công nghệ luôn đi cùng phát triển con người, văn hóa, thể chế và giá trị.

Một nội dung khác là coi trọng việc bảo đảm công bằng về giáo dục trong giai đoạn mới và tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển...