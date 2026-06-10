Điểm chuẩn hay mức lương sau tốt nghiệp không phải yếu tố duy nhất để chọn ngành sức khỏe. PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi chia sẻ lời khuyên cho sĩ tử trước khi chọn nguyện vọng.

Điểm chuẩn hay mức lương sau tốt nghiệp không phải yếu tố duy nhất để chọn ngành sức khỏe. PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi chia sẻ lời khuyên cho sĩ tử trước khi chọn nguyện vọng.

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Host: Lê Huyên

Khách mời: PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Đại học Y Dược TP.HCM

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Trong tập mới của Pick the Right, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Đại học Y Dược TP.HCM, đã chia sẻ nhiều góc nhìn đáng chú ý về câu chuyện chọn ngành trong lĩnh vực khoa học sức khỏe - nhóm ngành luôn có điểm chuẩn cao và thu hút đông đảo thí sinh mỗi mùa tuyển sinh.

Theo ông, điều quan trọng nhất khi lựa chọn ngành học không phải chạy theo những ngành "hot" mà là tìm được lĩnh vực phù hợp để theo đuổi lâu dài. Bên cạnh những thông tin mới nhất về tuyển sinh năm 2026, khách mời cũng giải đáp nhiều băn khoăn của học sinh và phụ huynh liên quan đến học phí, cơ hội việc làm, triển vọng của các ngành mới như Công nghệ dược phẩm hay Tâm lý học định hướng lâm sàng.

Đặc biệt, trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi cho rằng công nghệ không thể thay thế bác sĩ hay nhân viên y tế, nhưng những người không biết ứng dụng AI có thể bị bỏ lại phía sau. Chương trình cũng mang đến góc nhìn thực tế về hành trình trở thành bác sĩ nội trú, thu nhập ngành y và những phẩm chất cần có để theo đuổi nghề chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Pick the Right là không gian đối thoại chuyên sâu giữa độc giả Znews và các giảng viên, chuyên gia đầu ngành, nhà tuyển dụng, đại diện những trường đại học hàng đầu Việt Nam. Tại đây, mọi góc nhìn của từng ngành học đều được lật mở - từ thực tế giảng đường, bài toán chi phí đào tạo, cho đến triển vọng thu nhập và lộ trình thăng tiến sau khi ra trường.