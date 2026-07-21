Công an Ninh Bình thông tin vụ tố gian lận thi tốt nghiệp

Sau khi xác minh, Công an tỉnh Ninh Bình xác định nội dung phản ánh gian lận là không có căn cứ; đồng thời đã làm việc với chủ tài khoản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa có thông tin về nội dung tố cáo gian lận thi cử lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Kết quả kiểm tra cho thấy thông tin tố cáo gian lận thi cử này là hoàn toàn không có căn cứ. Hiện, cơ quan chức năng đã làm rõ vụ việc và đang tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thông tin sai sự thật do một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, vụ việc là lời cảnh báo về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Chỉ một thông tin chưa được kiểm chứng cũng có thể lan truyền rất nhanh, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người khác, gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Cơ quan chức năng khẳng định người đăng tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội Thread đăng tải bài viết tố cáo gian lận tại cụm thi THPT Kim Sơn B, tỉnh Ninh Bình. Người này cho biết tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, ở phòng thi 0449, em N.Đ.Đ.K., học sinh lớp 12A1 đã được giám thị coi thi nhắc bài 3 môn Toán, Lý, Hóa. Vì trong phòng thi không có camera hay dụng cụ ghi hình nên người này không lưu trữ được bằng chứng.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng phối hợp, xác minh và làm việc trực tiếp với chủ tài khoản đăng tải bài viết nêu trên.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình, khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, đồng hành cùng con trong việc sử dụng mạng xã hội; thường xuyên nhắc nhở các em kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, không bình luận theo cảm tính, không tiếp tay lan truyền những thông tin chưa được xác thực, không có cơ sở.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11-12/6. Tỉnh Ninh Bình có gần 48.000 thí sinh dự thi. Với điểm trung bình tất cả môn là 6,322, Ninh Bình đứng đầu 34 địa phương về điểm thi tốt nghiệp năm 2026,