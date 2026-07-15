Gian lận thi Toán ở Tuyên Quang: Xác định 26 người vi phạm

Các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Công an thực thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, chiều 5/7. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Chiều 15/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Liên quan đến kết quả thi môn Toán bất thường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, đã có báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác.

Cụ thể, tính đến hiện tại, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) tại tỉnh Tuyên Quang có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới hơn 140 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Các thông tin này được đánh giá là bất thường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định hội đồng thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đến ngày 13/7, 19 người đã bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hai trong 4 người đầu tiên bị khởi tố là Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán của trường THPT chuyên Tuyên Quang và bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên.

Bà Hằng là trưởng điểm thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, bà chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của điểm thi này. Còn Duy là thư ký điểm thi này.

Cơ quan chức năng xác định bà Hằng đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ chỉ đạo của trưởng điểm, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.

Về phương án xử lý, trên cơ sở rà soát, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang đã trình UBND tỉnh để kiến nghị Bộ GD&ĐT cho các thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán, song chưa được sự đồng ý.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, 328 thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.