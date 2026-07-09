Vụ bất thường điểm Toán ở Tuyên Quang: Bộ GD&ĐT chưa chốt cho thi lại

Liên quan đề xuất cho thi lại môn Toán ở trường chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ quyết định phương án xử lý dựa trên kết quả kiểm tra, quy chế thi và tác động của vụ việc.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Tối 9/7, Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD&ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh.

Bộ khẳng định sẽ không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, tại họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức, Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ GD&ĐT xem xét phương án tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang.

Đề xuất được đưa ra sau khi Sở GD&ĐT và trường chuyên Tuyên Quang tổ chức gặp mặt phụ huynh, học sinh lớp 12 và thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này để thông tin khách quan, lắng nghe ý kiến và ghi nhận nguyện vọng của các em.

322 phụ huynh của học sinh lớp 12 và 6 thí sinh tự do đồng ý đề xuất cho thi lại môn Toán để công bằng, khách quan và đảm bảo quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm môn Toán cao vượt trội. Cụ thể, có tới hơn 140 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Các thông tin này được đánh giá là bất thường. Từ 2/7, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT. Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Ngoài trưởng điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang - Trần Thị Thu Hằng - và thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy, cơ quan chức năng chưa nêu tên cụ thể hai bị can còn lại.