Công an Tuyên Quang trao đổi thông tin về điều tra vụ điểm 10 Toán

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Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang.
Sáng 6/7, tại buổi họp báo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả thi THPT đang được dư luận đặc biệt quan tâm.
Tại buổi họp báo, nhiều nội dung được đặt ra như cơ quan điều tra đã xác định bản chất vụ việc đến đâu; việc tạm giữ giáo viên nhằm làm rõ hành vi gì; có dấu hiệu của các tội danh nào theo quy định pháp luật; số người liên quan trong vụ việc; khả năng mở rộng điều tra đối với cán bộ, giáo viên hoặc cá nhân khác; cũng như động cơ, mục đích của hành vi có liên quan yếu tố vụ lợi, thành tích hay nguyên nhân khác.
Thông tin tại họp báo, Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Làm rõ thêm, Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Tuyên Quang, cho hay những nội dung điều tra bước đầu đã được cơ quan chức năng thông tin trước đó. Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh.
Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật.
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Lý giải sâu hơn về điều này, tác giả Thuỷ Mộc Nhiên trong Từ Thành Nhân Đến Thành Công đã thể hiện quan điểm cụ thể rằng: Để thay đổi thế giới, chúng ta phải biết cách khai thác tiềm năng trong mình, nhìn sâu vào lòng người, tìm hiểu bản chất, tính cách của họ. Suy cho cùng, mọi vấn đề trên đời đều là vấn đề của con người, bao gồm tính cách, sự tu dưỡng và khuôn mẫu.