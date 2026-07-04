Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, kiểm tra tất cả bài thi Toán 10 điểm

Sáng 4/7, UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo TTXVN, tại văn bản số 171 ngày 3/7/2026 do Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký, sau khi báo chí thông tin về kết quả kỳ thi tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD&ĐT, Công an tỉnh kịp thời kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình và chủ động cung cấp thông tin chính thống trên tinh thần khẩn trương, xác minh làm rõ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Hội đồng thi tốt nghiệp tỉnh rút toàn bộ các bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không; đồng thời kiểm tra học bạ của tất cả học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học.

Công an tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT và Hội đồng thi tiến hành rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi; bố trí lực lượng để làm việc với từng học sinh, từng giám thị coi thi trong các phòng thi Toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt điểm 10 Toán để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường; xác minh các mối quan hệ giữa các giám thị coi thi và các thí sinh.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế thi hoặc hành vi vi phạm pháp luật thì khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tình trạng bao che, bỏ lọt tội phạm.

Kết quả rà soát sơ bộ tại điểm thi bị phản ánh môn Toán được điểm cao bất thường cho thấy có 329 thí sinh đăng ký thi môn Toán, nhưng chỉ 328 thí sinh dự thi (vắng 1).

Trong tổng số thí sinh thi môn Toán, 146 thí sinh đạt điểm 10; 150 thí sinh có điểm từ 9 trở lên, còn lại là dưới 9 điểm.

Các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh thảo luận, thống nhất đánh giá các khâu của kỳ thi được chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế quy định của Bộ GD&ĐT, chưa phát hiện sai sót trong bất cứ khâu nào của kỳ thi.

Hiện nay, Công an tỉnh đã giao các phòng nghiệp vụ, đơn vị chức năng cử lực lượng gồm 60 cán bộ chiến sĩ để tiến hành kiểm tra rà soát lại các khâu có liên quan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang có 18.218 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 17.017 thí sinh đang học lớp 12 và 1.201 thí sinh tự do. 92 đơn vị đăng ký dự thi, trong đó có 4 đơn vị tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do; 62 điểm thi với 929 phòng phục vụ thi.

Công tác chấm thi được tổ chức đối với 71.416 bài thi, trong đó có 17.896 bài thi tự luận và 53.520 bài thi trắc nghiệm.

Như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm môn Toán cao vượt trội. Cụ thể, có tới hơn 140 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Từ 2/7, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT. Tối 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao, việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.