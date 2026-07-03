Xác minh vụ 328 thí sinh có SBD liên tiếp đạt điểm Toán cao vượt trội

Phân tích dữ liệu điểm thi toán tốt nghiệp THPT 2026 ở Tuyên Quang, một dải 328 số báo danh liên tiếp nhưng có tới 147 điểm 10 môn Toán, số còn lại đa phần đạt từ 9 điểm.

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, ở môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi.

Theo thống kê, ở môn thi này, tỉnh Tuyên Quang có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, ở dải số báo danh từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới 147 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Điểm trung bình môn Toán của 328 thí sinh ở nhóm này lên tới hơn 9,5 điểm.

Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau.

Một phần dải số báo danh đạt điểm 10 môn Toán ở tỉnh Tuyên Quang.

Có thể thấy, một dải 328 số báo danh chỉ chiếm 1,86% tổng số thí sinh dự thi môn Toán toàn tỉnh nhưng lại gom tới 95,45% (147/154) tổng số điểm 10. Trong khi đó, 98,14% số thí sinh còn lại của toàn tỉnh chỉ chia nhau 7 điểm 10 rải rác. Sự chênh lệch này được dư luận đánh giá là bất thường, đặt ra nhiều nghi vấn.

Sáng 3/7, trả lời Tri Thức - Znews, Bộ GD&ĐT cho biết đã rà soát và nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Do đó, từ ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT.

"Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định", Bộ GD&ĐT cho biết.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Năm nay, điểm trung bình của Tuyên Quang là 5,7, xếp thứ 18/34 tỉnh, thành.