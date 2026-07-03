25,24 điểm khối C00 tương đương 100 điểm HSA

Đại học Quốc gia Hà Nội quy đổi 100/150 điểm đánh giá năng lực (HSA) tương đương với 25,24/30 điểm thi tốt nghiệp khối C00, 26 điểm khối A00 và 26,73 điểm khối B00.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố bảng bách phân vị quy đổi tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực HSA. Cụ thể, bảng phân vị được xây dựng trên cơ sở phân tích dữ liệu kỳ thi HSA và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đảm bảo khoa học, công bằng.

Trường đưa ra mức tương đương giữa điểm HSA với điểm 4 tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa) và D01 (Toán, Văn, Anh).

Theo bảng phân vị, thí sinh đạt 100 điểm thi HSA tương đương 26 điểm tổ hợp A00, 25,24 điểm tổ hợp C00, 24,27 điểm tổ hợp D01 điểm thi tốt nghiệp và 26,73 điểm tổ hợp B00.

Bảng quy đổi cụ thể như sau:

Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển gần 21.400 sinh viên đại học chính quy cho 166 ngành, chương trình.

Ba phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của đại học; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực HSA.

Các đơn vị có thể sử dụng điểm SAT, A-Level, ACT. Phương thức tuyển sinh dựa trên học bạ chỉ áp dụng đối với tuyển sinh đào tạo thường xuyên, bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét của môn Toán hoặc môn Ngữ văn tối thiểu 1/3.

Ngoài các phương thức tuyển sinh nêu trên, các đơn vị có ngành/chương trình đào tạo đặc thù có thể tuyển sinh bằng điểm thi năng khiếu/phỏng vấn - kết hợp học bạ/kết quả thi tốt nghiệp THPT/kết quả thi đánh giá năng lực/chứng chỉ quốc tế/chứng chỉ ngoại ngữ...

Các chứng chỉ ngoại ngữ, SAT, ACT, A-Level và kết quả thi đánh giá năng lực phải còn thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày thi.