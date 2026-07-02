Đã có 12.800 thí sinh đăng ký nguyện vọng đại học

Chiều 2/7, Bộ GD&ĐT đã có thống kê số thí sinh đăng ký nguyện vọng trong ngày xét tuyển đại học đầu tiên.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Cụ thể, tính đến 17h ngày 2/7, 112.857 thí sinh đã nhập nguyện vọng, trên tổng số 1.240.620 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số lượng nguyện vọng tính đến hiện tại là 652.703.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để nhập, sửa, xem thông tin. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự. Mỗi em sẽ chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số đã đăng ký.

Lưu ý, năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng xét tuyển có thứ tự từ 1 đến 5; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bên cạnh đó, nguồn tuyển vào đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm.

Thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, quy chế tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của bộ.

Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo. Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 13/8.