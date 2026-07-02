Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào đại học từ hôm nay

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để nhập, sửa, xem thông tin. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự. Mỗi em sẽ chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số đã đăng ký.

Chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Lưu ý, năm nay, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng xét tuyển có thứ tự từ 1 đến 5; các trường khối Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bên cạnh đó, nguồn tuyển vào đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm.

Thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, quy chế tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.

Trường hợp cơ sở đào tạo có tổ chức các hình thức đăng ký xét tuyển riêng, nộp hồ sơ và các minh chứng trực tiếp hoặc trực tuyến tại cơ sở đào tạo, thí sinh thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo nhưng vẫn phải đăng ký đầy đủ thông tin trên hệ thống để được xét tuyển chung với tất cả thí sinh khác.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của bộ.

Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo. Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 13/8.

Lưu ý sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT

Bên cạnh đăng ký xét tuyển vào đại học, thí sinh cần lưu ý sau khi biết điểm thi, từ ngày 1-5/7, các em sẽ nộp đơn phúc khảo (nếu có nhu cầu) tại nơi đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Về quy trình chấm phúc khảo, môn Ngữ văn sẽ do hai giám khảo chấm, được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được chấm trước đó.

Nếu kết quả chấm của hai giám khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của hai giám khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi, giao giám khảo thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của hai trong ba giám khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba giám khảo lệch nhau, điểm cuối cùng là trung bình cộng của ba đầu điểm.

Điểm phúc khảo lệch với điểm đã công bố từ 0,25 trở lên, kể cả tăng hoặc giảm, thí sinh sẽ được điều chỉnh điểm. Đáng chú ý, năm nay, tất cả trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo lãnh đạo Ban Phúc khảo để xử lý theo quy định.

Với môn thi trắc nghiệm, hội đồng thực hiện đối chiếu từng câu trả lời đã tô trên phiếu với hình ảnh đã quét lưu trong máy tính và kết quả nhận dạng trên máy tính. Nếu phát hiện có sai lệch thì phải xác định rõ nguyên nhân và xử lý; thực hiện in kết quả chấm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ.

Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 7/7, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo trước ngày 23/7.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Công thức tính điểm như sau:

Trong đó, điểm trung bình các năm học được tính theo công thức sau:

Điểm trung bình lớp 10, 11 và 12 là điểm trung bình cộng của tất cả môn học được đánh giá bằng điểm số.

Thí sinh được cộng điểm khuyến khích nếu đoạt giải cá nhân kỳ thi học sinh giỏi bộ môn văn hoá; đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lý, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT.