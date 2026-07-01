Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia là thủ khoa

Trước khi trở thành thủ khoa tổ hợp B00 của tỉnh Hà Tĩnh, Lê Thị Hoài Thu từng là thí sinh của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Lê Thị Hoài Thu từng tham dự Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: UBND xã Cẩm Bình.

Theo thông tin từ UBND xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh), em Lê Thị Hoài Thu (thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình) đã xuất sắc trở thành thủ khoa tổ hợp B00 tỉnh Hà Tĩnh với số điểm 29,75. Trong đó, nữ sinh đạt 10 điểm môn Toán và Hóa học, 9,75 điểm môn Sinh học. Với số điểm trên, Hoài Thu đồng thời là á khoa tổ hợp B00 toàn quốc.

Thu là học sinh lớp 12A1, trường THPT Cẩm Bình. Trước khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Thu từng là đại diện trường tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Tại trận thi tuần 3, tháng 1, quý 2, Đường lên đỉnh Olympia năm 25, Hoài Thu đạt tổng điểm 70, xếp hạng 3.

Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, Hoài Thu cũng từng giành giải khuyến khích học sinh giỏi tỉnh lớp 9, giải ba học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học các năm lớp 10 và 11, giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học năm lớp 12.

Bên cạnh đó, Thu luôn duy trì kết quả học tập nổi bật ở các môn học khác. Ngoài 3 môn ở tổ hợp B00, nữ sinh cũng đạt 7,5 điểm môn Ngữ văn.

Chia sẻ bí quyết học tập, Thu cho biết chủ yếu em tự học theo hướng dẫn của thầy cô. Nữ sinh không chọn cách thức khuya "cày" bài, thay vào đó, em tập trung học hiểu bản chất vấn đề, sau đó vận dụng vào nhiều dạng bài khác nhau.

Ngoài giờ học, Thu thường vẽ tranh để giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh, đông kỷ lục. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Theo thống kê, tổ hợp B00 có 4 thủ khoa 30 điểm, đến từ TP.HCM (3 học sinh) và Đắk Lắk (1 học sinh). Trong khi đó, thí sinh dẫn đầu tổ hợp này ở các tỉnh, thành thường đạt trên 29 điểm.

Sau khi biết điểm thi, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Từ ngày 2/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, kéo dài đến 17h ngày 14/7.