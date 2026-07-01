Một thủ khoa đạt điểm SAT cao nhất thế giới

Trước khi trở thành thủ khoa tổ hợp A01, Hoàng Hương Giang đã đạt 1.600/1.600 điểm SAT và 8.0 IELTS.

Theo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của Bộ GD&ĐT sáng 1/7, em Hoàng Hương Giang là một trong ba thí sinh dẫn đầu tổ hợp A01 với 29,75 điểm. Nữ sinh đạt 9,75 điểm Toán, 10 điểm môn Vật lý và Tiếng Anh.

Đồng thời, Giang cũng là á khoa toàn quốc tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) với 28,25 điểm.

Hoàng Hương Giang, thủ khoa khối A01 toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC.

Theo thông tin từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hương Giang là học sinh lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh từng đạt điểm tuyệt đối 1.600/1.600 SAT. Theo College Board - đơn vị sở hữu bài thi - hàng năm có khoảng 2 triệu học sinh trên thế giới thi SAT. Từ mốc 1.530/1.600 điểm trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Hương Giang còn thi đạt 8.0 IELTS, trúng tuyển học bổng toàn phần tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST) - đại học top đầu Hàn Quốc.

Giang cũng tham gia một số kỳ thi và giành giải cao, như huy chương vàng cuộc thi International Math Challenge và cuộc thi Big Bei Bay Maths contest; giải triển vọng cuộc thi Solve for Tomorrow

Nữ sinh cũng là thành viên của chương trình học bổng Samsung, có cơ hội được đào tạo chuyên sâu tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung (SRV).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Sau khi biết điểm thi, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 7/7, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo trước ngày 23/7.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.