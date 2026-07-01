Cú chuyển hướng đột ngột của thủ khoa 3 điểm 10 khối B00 ở TP.HCM

Bỏ lại môi trường học quen thuộc ở Gia Lai, Nguyễn Lê Yến Nhi vào TP.HCM học nội trú, chuyển khối thi ngay năm cuối. Quyết định táo bạo giúp nữ sinh đạt 30 điểm tuyệt đối khối B00.

Yến Nhi chuyển tổ hợp và chuyển trường khi chỉ còn một năm ôn tập. Ảnh: NVCC.

Một năm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Nguyễn Lê Yến Nhi, học sinh lớp 12B4, trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông, đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Em rời Gia Lai, nơi em đã gắn bó từ lúc sinh ra, để chuyển đến TP.HCM học nội trú.

Một năm sau, nữ sinh trở thành một trong bốn thủ khoa toàn quốc khối B00 với 30 điểm tuyệt đối và điểm 8 môn Ngữ văn.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cả nước ghi nhận bốn thí sinh đạt 30/30 điểm ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học). Riêng TP.HCM có ba em đạt thành tích này, trong đó Nguyễn Lê Yến Nhi. Nữ sinh là trường hợp đặc biệt khi chỉ mất một năm để thích nghi với môi trường mới và tổ hợp xét tuyển mới.

"Quay xe" phút chót

Cuộc gọi đầu tiên của Nguyễn Lê Yến Nhi sau khi tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT vào sáng 1/7 là dành cho bố mẹ và anh trai ở Gia Lai. Niềm vui của cả gia đình càng vỡ òa khi em được xác nhận là một trong bốn thủ khoa toàn quốc khối B00. Nhưng ít ai biết rằng đúng một năm trước, Yến Nhi từng đánh cược với chính mình khi rời quê vào TP.HCM học nội trú và đổi hẳn tổ hợp xét tuyển trong năm cuối THPT.

Hai năm lớp 10 và 11, Yến Nhi học tại trường THPT Nguyễn Trãi (Gia Lai). Bước vào lớp 12, em quyết định chuyển vào TP.HCM theo học nội trú tại trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông, đồng thời đổi tổ hợp xét tuyển từ A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) sang B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) để theo đuổi ngành Y.

Yến Nhi trong buổi lễ xuất quân thi tốt nghiệp THPT 2026 do nhà trường tổ chức. Ảnh: NVCC.

Với Yến Nhi, đó là quyết định mang nhiều rủi ro bởi em phải làm quen với môi trường sống mới, chương trình học mới và lượng kiến thức Sinh học vốn không được đầu tư như các bạn đã theo học khối B từ trước.

Thời gian đầu, Yến Nhi thừa nhận nhiều lần cảm thấy áp lực khi phải chạy đua để bắt kịp bạn bè. Tuy nhiên, nữ sinh lựa chọn bám sát lộ trình ôn tập của giáo viên thay vì học theo nhiều phương pháp khác nhau.

Mỗi ngày của em bắt đầu từ 6h sáng, học hai buổi trên lớp, sau đó tiếp tục tự học và ôn luyện đến khoảng 21-22h. Ngoài việc nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, Yến Nhi dành phần lớn thời gian luyện đề để rèn kỹ năng xử lý câu hỏi.

Nữ thủ khoa khối B00 cho biết trong năm lớp 12, em đã làm khoảng 200 bộ đề. Bên cạnh đề minh họa và đề thi của các địa phương, giáo viên còn biên soạn nhiều đề có mức độ phân hóa cao để học sinh làm quen với những dạng câu hỏi mới.

Nhờ quá trình ôn luyện đó, khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yến Nhi không gặp nhiều áp lực. Em hoàn thành bài thi khá sớm và vẫn còn thời gian để kiểm tra lại nhiều lần.

Nhìn lại hành trình vừa qua, nữ sinh cho rằng yếu tố quan trọng nhất không phải học thật nhiều mà là học đúng cách.

"Em chỉ bám sát lộ trình của thầy cô, học thật chắc kiến thức nền rồi mới luyện đề. Khi vào phòng thi, em giữ tâm lý bình tĩnh và tự tin nên không bị áp lực", Yến Nhi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Một năm nội trú để theo đuổi ước mơ bác sĩ

Quyết định chuyển vào TP.HCM cũng đồng nghĩa Yến Nhi phải sống xa gia đình từ năm lớp 12. Bố mẹ đều là giáo viên THCS ở Gia Lai nên chỉ thỉnh thoảng mới đến TP.HCM thăm con. Phần lớn thời gian, em học tập và sinh hoạt tại trường.

Yến Nhi học tại trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông thuộc Hệ thống trường Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông. Ảnh: NVCC.

Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông thuộc Hệ thống trường Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông, nơi áp dụng mô hình đào tạo nội trú và bán trú với cường độ học tập cao. Ngoài hai buổi học chính khóa, học sinh tiếp tục tự học và ôn luyện vào buổi tối. Việc sử dụng điện thoại cũng được hạn chế để tạo môi trường tập trung học tập.

So với quãng thời gian học tại Gia Lai, cuộc sống của Yến Nhi thay đổi gần như hoàn toàn. Mọi hoạt động từ học tập đến sinh hoạt đều được xây dựng theo lộ trình chặt chẽ. Giáo viên theo sát từng giai đoạn ôn tập, đồng thời thường xuyên bổ sung các dạng bài mới để học sinh rèn luyện tư duy và khả năng xử lý đề.

Sự thay đổi môi trường nhanh chóng mang lại kết quả. Trong năm lớp 12, Yến Nhi giành giải nhất học sinh giỏi TP.HCM môn Hóa học và giải nhất cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay môn Hóa học. Trước đó, khi còn học tại Gia Lai, em từng đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học.

Ba điểm 10 ở tổ hợp B00 mở ra cánh cửa để Yến Nhi tiến gần hơn tới ước mơ theo học ngành Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM. Không có người thân theo nghề y để định hướng hay truyền cảm hứng, nữ sinh lựa chọn con đường này đơn giản vì mong muốn được cứu chữa và giúp đỡ người khác.

"Em muốn trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ mọi người. Nếu có đủ năng lực, em sẽ tiếp tục học lên bác sĩ nội trú", Yến Nhi chia sẻ.