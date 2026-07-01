Lộ diện thủ khoa 3 điểm 10 khối B00

Cả nước có 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong đó có Huỳnh Diễm My, học sinh trường THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ, tỉnh Đắk Lắk.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cả nước ghi nhận ít nhất 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở các tổ hợp xét tuyển truyền thống. Trong đó, có một thí sinh đạt 30 điểm khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và bốn thí sinh đạt 30 điểm khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).

Thông tin của Diễm My được nhà trường đăng tải.

Đáng chú ý, em Huỳnh Diễm My, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ, là một trong bốn thủ khoa toàn quốc khối B00 với tổng điểm tuyệt đối 30/30. Thông tin này được trang Đoàn Trường THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ đăng tải vào sáng 1/7, ngay sau khi có điểm thi.

Trong cuộc trao đổi nhanh với Tri Thức - Znews vào sáng 1/7, cô Trịnh Thị Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Huỳnh Diễm My, không giấu nổi sự xúc động và vui mừng khi biết học trò trở thành một trong 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối khối B00 trên cả nước.

"Đây là niềm tự hào rất lớn của nhà trường, phụ huynh và học sinh. Lần đầu tiên một trường THPT ở huyện miền núi có học sinh trở thành thủ khoa toàn quốc ở khối B00 nên cảm xúc thực sự rất khó diễn tả", cô Hải chia sẻ.

Nói về học trò, cô Hải cho biết Diễm My là lớp phó học tập, luôn nằm trong nhóm học sinh có thành tích cao nhất của trường. Suốt ba năm THPT, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc với điểm tổng kết các môn đều trên 9, đồng thời giành giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học.

Dù chỉ chủ nhiệm Diễm My từ lớp 12 và trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn, cô Hải đánh giá học trò là người học toàn diện, nổi bật ở khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm. Nữ sinh theo khối B song vẫn học tốt môn Ngữ văn nhờ khả năng tư duy và sự chịu khó. Cô chủ nhiệm nhận định đây cũng là một trong những yếu tố giúp em đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

"My học đều tất cả các môn. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khả năng tự học, sự chăm chỉ và ý thức học tập rất cao. Em luôn chủ động, có tư duy tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ của lớp phó học tập", cô nói.