Dự kiến cấm hội phụ huynh thu tiền thay nhà trường

Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, ban đại diện cha mẹ học sinh (còn gọi là hội phụ huynh) không được đứng ra thực hiện thu các khoản thu của nhà trường.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM). Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến các nhà trường đối với dự thảo thông tư Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục.

So với quy định hiện hành, dự thảo thông tư đã có nhiều thay đổi về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, cũng như khoản hỗ trợ tự nguyện phục vụ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cụ thể, hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh được bảo đảm bằng các khoản hỗ trợ tự nguyện của cha mẹ học sinh, sự hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác. Đáng chú ý, dự thảo nêu rõ khoản hỗ trợ này không dùng để thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chi của ngân sách nhà nước hoặc của cơ sở giáo dục.

Việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hoặc thực hiện hoạt động thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục; chi cho hoạt động quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo từ khoản hỗ trợ này cũng bị cấm.

Việc tiếp nhận các khoản hỗ trợ này phải tuân thủ nhiều yêu cầu. Trong đó, việc đóng góp hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, không được ép buộc hoặc vận động mang tính áp đặt; không quy định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hay bất kỳ hình thức nào làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp của phụ huynh.

Việc hỗ trợ cũng không được gắn với đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, kết quả học tập hay bất kỳ quyền, lợi ích hợp pháp nào của học sinh và cha mẹ học sinh.

Dự thảo nêu rõ không sử dụng ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện các khoản thu của cơ sở giáo dục hoặc tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về tài trợ cho cơ sở giáo dục.

Cha mẹ học sinh có quyền hỗ trợ hoặc không hỗ trợ khoản hỗ trợ tự nguyện; việc không hỗ trợ không làm phát sinh sự phân biệt đối xử hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người học.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung các quy định về công khai, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tổ chức thực hiện; góp phần phòng ngừa lạm thu.

Khi được thông qua, thông tư mới sẽ thay thế thông tư số 55/2011 của Bộ GD&ĐT.