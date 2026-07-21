Hơn 125.000 thí sinh đang bị sai sót, thiếu dữ liệu, cần rà soát gấp

Tính đến hiện tại, hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng ưu tiên hay chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm xét tuyển đại học.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Thông tin được Bộ GD&ĐT đưa ra sáng 21/7, trong công văn gửi các Sở GD&ĐT. Theo Bộ GD&ĐT, qua rà soát dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, bộ nhận thấy một số tồn tại về dữ liệu điểm học bạ, phiếu đăng ký, minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ, dữ liệu khu vực ưu tiên...

Cụ thể, hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ. Phần lớn thí sinh tập trung ở TP.HCM (gần 15.500 trường hợp), Nghệ An (hơn 15.000), Phú Thọ (hơn 12.000)...

Bên cạnh đó, hơn 28.600 thí sinh có điểm Ngoại ngữ nhưng không có mã môn Ngoại ngữ. Hơn 2.600 dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh cần rà soát. Gần 7.500 thí sinh có điểm Ngoại ngữ 2 nhưng không có mã môn Ngoại ngữ 2. Hơn 3.100 thí sinh có mã môn Ngoại ngữ nhưng không có điểm Ngoại ngữ. Hơn 370 phiếu đăng ký còn chờ duyệt hoặc sai thông tin.

Bộ GD&ĐT cho biết các dữ liệu, khu vực ưu tiên, thông tin của thí sinh không đầy đủ, chính xác sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét tuyển của thí sinh. Phiếu đăng ký, minh chứng không được duyệt sẽ không đủ điều kiện để xuất dữ liệu xét tuyển cho các trường đại học, cao đẳng.

Do đó, bộ đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các điểm tiếp nhận hồ sơ rà soát bốn nội dung chính, gồm: Thông tin môn Ngoại ngữ, môn Ngoại ngữ 2 trong học bạ; bảo đảm tất cả phiếu đăng ký đã được duyệt; rà soát và duyệt thông tin minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ; rà soát lại dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh.

Điểm tiếp nhận hồ sơ rà soát, cập nhật đầy đủ các trường thông tin, thực hiện đúng, đủ, hết quy trình và hoàn thành trước trước 17h ngày 24/7.

Ngoài ra, các Sở GD&ĐT cũng được yêu cầu cập nhật kết quả thi của những thí sinh bị xử lý kỷ luật làm thay đổi điểm thi, tổng hợp các trường hợp điều chỉnh nguyện vọng sau phúc khảo nếu điểm thi thay đổi. Đồng thời, các sở phải tiếp nhận, giải quyết kịp thời các đơn thư liên quan đến tuyển sinh, không để chậm trễ hoặc bỏ sót.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của bộ. Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành lọc ảo. Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 13/8.