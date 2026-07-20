Loạt đại học thu học phí trên 100 triệu đồng/năm

Nhiều trường đại học đã công bố mức học phí dự kiến năm 2026-2027, trong đó, có chương trình đào tạo thu tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhiều trường đã công bố học phí năm học 2026-2027 và dự kiến các năm học tiếp theo đối với sinh viên nhập học năm nay. Mức học phí các trường đưa ra rất đa dạng.

Trong đó, các chương trình chuyển tiếp hoặc liên kết quốc tế thường có mức học phí cao hơn chương trình chuẩn, lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, các ngành khối Sức khỏe thường cao hơn nhiều so với các ngành khác.

Loạt chương trình thu học phí trên 100 triệu đồng/năm trong năm học 2026-2027 cụ thể như sau (áp dụng với khóa tuyển sinh năm 2026):

STT Trường Chương trình/ngành Học phí (năm học 2026-2027) 1 Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) Cử nhân Kinh doanh (chuyên ngành kép Marketing và Phân tích kinh doanh; liên kết với nước ngoài do Trường Đại học Victoria cấp bằng) 130 triệu đồng 2 Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy (Mỹ); do Đại học Troy cấp bằng 116,7 triệu đồng (sau học bổng) Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Francis (Mỹ); do Đại học St.Francis cấp bằng 93,3 triệu đồng (sau học bổng) 3 Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Ngành Quản lý (Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Keuka (Mỹ) cùng cấp bằng) 112,7 triệu đồng 4 Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Kỹ thuật Hàng không (Kỹ thuật vận hành/bảo dưỡng) 105 triệu đồng Kỹ thuật Hàng không (Kỹ thuật bảo dưỡng và B1/B2) 130 triệu đồng 5 Trường Đại học Đại Nam Y khoa (sinh viên nước ngoài) 5.000 USD (131,5 triệu đồng) 6 Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) Ngành Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Thông tin (chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế giữa trường Đại học Bách khoa và Đại học Công nghệ Sydney, Australia) 268 triệu đồng 7 Trường Đại học Dược Hà Nội Chương trình liên kết đào tạo ngành Dược giữa trường Đại học Dược Hà Nội và Đại học Sydney 150 triệu đồng 8 Trường Đại học Tân Tạo Y khoa (bác sĩ đa khoa) 150 triệu đồng 9 Đại học Phenikaa Y khoa 120 triệu đồng (sau học bổng) Răng Hàm Mặt 128 triệu đồng (sau học bổng) 10 Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Y khoa 180 triệu đồng Răng Hàm Mặt 11 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM Y khoa 104-112 triệu đồng (sau học bổng)

Hiện tại, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành. Trong đó, trần học phí năm học 2026-2027 ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm (tính 10 tháng).

Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí có thể gấp 2,5 lần mức trên. Riêng với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí. Thí sinh cần đọc kỹ đề án tuyển sinh và chính sách học phí của từng trường trước khi đăng ký.

Ngoài ra, thí sinh cần lưu ý học phí không cố định trong suốt khóa học; nhiều trường công bố lộ trình tăng theo từng năm, với mức báo trước 10-15% mỗi năm, thực hiện theo Nghị định số 81/2021 và 93/2023 của Chính phủ.