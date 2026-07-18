Thủ khoa Toán lập kỷ lục ở trường Tự nhiên Hà Nội

Trần Ngọc Hiếu (22 tuổi) tốt nghiệp thủ khoa đầu ra tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, với GPA 3.95/4.0, bảng điểm 46/53 điểm A+.

Trần Ngọc Hiếu tốt nghiệp thủ khoa với điểm GPA cao nhất lịch sử khoa Toán - Cơ - Tin, kể từ khi trường áp dụng thang điểm 4.0. Ảnh: Ngọc Bích.

Trần Ngọc Hiếu, sinh viên K67, chương trình cử nhân khoa học tài năng ngành Toán học, được vinh danh trong lễ tốt nghiệp diễn ra vào cuối tuần trước. Trong hơn 700 sinh viên của trường nhận bằng tốt nghiệp năm nay, Hiếu có điểm trung bình học tập (GPA) cao nhất, với 3.95/4.0.

PGS.TS Ngô Quốc Anh, Trưởng khoa Toán - Cơ - Tin, cho biết đây là mức GPA “cao nhất trong lịch sử khoa”, kể từ khi trường áp dụng thang điểm 4.0. Trước tốt nghiệp, Hiếu còn nhận học bổng theo học bậc thạc sĩ tại Pháp.

“Mình không đặt mục tiêu tốt nghiệp thủ khoa, chỉ nỗ lực học tập một cách nghiêm túc. Việc trở thành thủ khoa giống như sản phẩm phụ của quá trình học tập đó”, Hiếu chia sẻ.

Chọn học Toán vì "trái tim mách bảo"

Hành trình đến với Toán của Hiếu khá tự nhiên. Từ nhỏ, nam sinh được bố mẹ tạo điều kiện học Toán. Suốt từ thời phổ thông cho đến nay, việc học Toán đối với Hiếu luôn là một hành trình vui vẻ, không phải gánh nặng, chạy theo điểm số hay sự công nhận.

Sau khi đoạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm lớp 12, dù có rất nhiều lựa chọn, Hiếu chỉ đăng ký đúng một nguyện vọng vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

“Muốn học Toán nghiêm túc, nghiên cứu chuyên sâu về Toán thì phải đến Khoa học Tự nhiên, trái tim mình mách bảo như vậy”, nam sinh chia sẻ.

Lên đại học, Hiếu tiếp tục duy trì kỷ luật học tập. Chia sẻ bí quyết, nam sinh cho biết để rèn luyện tư duy, cậu có thói quen suy nghĩ về các bài toán ở mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi đang đi đường hay trong thời gian rảnh.

Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng là môi trường học tập. Lớp đại học của Hiếu có khoảng 10 sinh viên. Xung quanh là những bạn học Toán rất giỏi, cả lớp cùng nhau phấn đấu với mong muốn đóng góp cho ngành Toán trong tương lai. Bên cạnh đó, các thầy cô trong khoa cũng luôn ủng hộ và hỗ trợ sinh viên theo đuổi con đường này.

“Nhờ đó mà mình càng được thúc đẩy theo đuổi Toán một cách nghiêm túc”, Hiếu nói.

Ngọc Hiếu trình bày báo cáo tại Hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm 2026. Ảnh: HUS.

Hai năm đầu tiên, nam sinh đã có cơ hội làm việc cùng các giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực của Toán học. Thay vì chỉ học lý thuyết, Hiếu được trải nghiệm cách đặt câu hỏi nghiên cứu và tiếp cận các vấn đề khoa học thực tế.

Đến năm ba, nam sinh bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học với đa dạng lĩnh vực, trong đó, Giải tích phức là lĩnh vực Hiếu yêu thích và quyết định theo đuổi lâu dài.

Mùa hè năm ngoái, nam sinh được lựa chọn tham gia Trường hè toán học quốc tế tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST). Tại đây, Hiếu được tham gia các buổi trao đổi chuyên môn, lắng nghe các giáo sư giới thiệu về những hướng nghiên cứu đang theo đuổi và kết nối với các nhóm nghiên cứu quốc tế.

Ngoài học tập, Hiếu cũng tham gia nhiều cuộc thi chuyên môn và giành giải cao, như giải nhất bảng A (bảng chuyên) hai môn Giải tích và Đại số tại Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2023; giải ba kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2026.

Nam sinh còn sở hữu IELTS 8.5, nhận học bổng chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cùng nhiều học bổng khuyến khích học tập khác.

Là giáo viên chủ nhiệm, PGS.TS Ngô Quốc Anh nhận xét Hiếu hiền lành, ít nói, nên hầu như không để lại ấn tượng ngay lần đầu gặp. Tuy nhiên, môi trường học tập và năng lực của của Hiếu giúp các giảng viên trong khoa nhận ra đây là một sinh viên đặc biệt.

Trong một giờ bài tập Giải tích 3, khi thảo luận về một câu hỏi khó trong đề thi năm trước, Hiếu đã chủ động xin trình bày các kết quả tự tìm hiểu tại nhà. Dù chưa thể đưa ra câu trả lời trọn vẹn, cách Hiếu tiếp cận vấn đề, đề xuất hướng giải quyết, bóc tách các khó khăn phải vượt qua và đề cập đến những kết quả tương tự đã thể hiện rất rõ Hiếu là người có tố chất làm nghiên cứu.

“Thành tích Hiếu đạt được hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho cả một quá trình nỗ lực của em ấy”, thầy Quốc Anh chia sẻ.

Tháng 9 tới, Hiếu sẽ bắt đầu học thạc sĩ tại Đại học Sorbonne Paris Nord (USPN, Pháp). Ảnh: HUS.

Muốn trở thành nhà nghiên cứu Toán học chuyên sâu

Tháng 3 năm nay, Ngọc Hiếu nhận học bổng toàn phần PGSM từ Fondation Sciences Mathematiques de Paris (FSMP) với khoản hỗ trợ 1.150 Euro/tháng (khoảng 34,5 triệu đồng) để theo học bậc thạc sĩ ngành Toán cơ bản và ứng dụng tại Đại học Sorbonne Paris Nord (Pháp). Mỗi năm, chương trình này thường chỉ có hai suất dành cho ứng viên Việt Nam.

Hiếu xác định du học ngay từ năm nhất, chọn Pháp vì tại đây có mạng lưới đông đảo sinh viên Việt Nam theo đuổi các ngành khoa học tự nhiên và khoa học cơ bản. Nam sinh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ mùa hè năm ngoái, gồm CV, thư tự giới thiệu, thư giới thiệu của các giảng viên và các giấy tờ học thuật khác.

Trong thư tự giới thiệu, Hiếu dành nhiều thời gian trình bày mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch học tập và con đường nghề nghiệp sau này.

"Càng trình bày cụ thể, hội đồng càng hiểu mình muốn gì và đánh giá được mình có thực sự nghiêm túc với kế hoạch đó hay không", Hiếu nói.

Nam sinh cũng nhận được nhiều thư giới thiệu từ các giảng viên hướng dẫn khóa luận, nghiên cứu khoa học và các giáo sư nước ngoài mà cậu có dịp làm việc trước đó. Theo Hiếu, sự ủng hộ của thầy cô là lợi thế rất lớn, giúp hồ sơ tăng trọng lượng trong mắt hội đồng tuyển sinh.

Với tấm bằng cử nhân 4 năm tại Việt Nam, Hiếu đủ điều kiện để học thẳng năm thứ hai thạc sĩ. Tuy nhiên, nam sinh chọn học từ năm thứ nhất để có thêm thời gian thích nghi và củng cố kiến thức đại cương trước khi chọn giáo sư hướng dẫn và đi sâu vào nghiên cứu Giải tích phức.

Sau khi hoàn thành chương trình sau đại học, nam sinh dự định quay trở về Việt Nam và giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Mong muốn lớn nhất của Hiếu là trở thành nhà nghiên cứu Toán học chuyên sâu, đóng góp cho xã hội và sự phát triển của nền Toán học Việt Nam.