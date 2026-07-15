Nữ sinh đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại sau một năm học tiếng Trung

Dành một năm học tiếng Trung và chuẩn bị hồ sơ, Phạm Khánh Linh trúng tuyển vào ba trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, gồm Thanh Hoa, Bắc Đại và Giao thông Thượng Hải.

Tuần trước, Phạm Khánh Linh (18 tuổi, cựu học sinh trường Ngôi sao Hoàng Mai, Hà Nội) nhận tin trúng tuyển học bổng 100% học phí vào Viện Kinh tế, Tài chính và Quản lý của Đại học Thanh Hoa. Năm đầu tiên, Linh sẽ được miễn giảm 26.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) học phí. Các năm tiếp theo, trường sẽ xét duyệt lại dựa trên kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.

Trước đó, hồi tháng 4-5, Linh cũng nhận thư báo trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh, nhận học bổng toàn phần từ Đại học Giao thông Thượng Hải (SJTU). Theo bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027 của QS, Bắc Đại xếp thứ 13, Thanh Hoa thứ 14, còn SJTU đứng thứ 36.

Đạt HSK 6 chỉ trong một năm

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khánh Linh cho biết em thích du học từ nhỏ, từng nghĩ đến Mỹ, Australia hay châu Âu vì yêu thích lĩnh vực kinh tế. Khi vào cấp ba, nữ sinh đã lên kế hoạch du học Pháp, nhưng sau chuyến đi Đài Loan (Trung Quốc) vào hè lớp 10, Linh bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

“Em thấy thích văn hóa Trung Quốc và học tiếng Trung rất nhanh. Trước đó, em chưa từng học bài bản, chỉ học 2 tiết/tuần ở trường, nhưng mọi người khá bất ngờ vì em có thể giao tiếp tiếng Trung bồi, nghe tự nhiên và giống người bản địa”, Linh nhớ lại.

Dù vậy, đến tận đầu năm lớp 11, sau vài tháng học tiếng Pháp và thấy không phù hợp, nữ sinh mới quyết định chuyển hướng. Ngay khi quyết định du học Trung Quốc, Linh đặt mục tiêu nộp hồ sơ vào ngành Kinh tế của các trường top đầu.

Điều này được nhiều người đánh giá là “không thể”, bởi thời gian chuẩn bị hồ sơ quá ngắn. Hơn nữa, các trường yêu cầu thí sinh phải có hồ sơ học thuật mạnh, HSK 6, HSKK cao cấp, trong khi khả năng tiếng Trung của Linh gần như ở số 0.

Không nhụt chí, Linh bước vào guồng học tập cường độ cao. Sau giờ học ở trường, nữ sinh học tiếng Trung 1-1 với TS Nguyễn Anh Thục, giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian đầu, Linh học giáo trình tiếng Trung cơ sở, sau đó chuyển sang giáo trình HSK quốc tế với tốc độ tăng dần.

“Mỗi ngày, em đều dành 5-6 giờ cho tiếng Trung. Có giai đoạn, tối nào em cũng luyện viết để nhớ mặt chữ và viết đẹp. Một số buổi tối, em có thể viết kín quyển vở 20-30 trang. Có lúc ngồi trên xe ôm tới lớp học thêm, em cũng tranh thủ học thuộc bài”, Linh kể.

Khi bắt đầu quen với ngôn ngữ, Linh chuyển sang luyện phát âm, ngữ pháp và khả năng diễn đạt. Không có nhiều môi trường giao tiếp, Linh tự tạo phương pháp riêng để ghi nhớ. Nữ sinh ghi chép toàn bộ bài học, rồi nhờ bạn đọc tiếng Việt để mình tự viết lại tiếng Trung. Linh cũng dạy lại cho em trai để ghi nhớ sâu hơn.

Tuy vậy, hành trình không phải lúc nào cũng thuận lợi. “Có giai đoạn, em rất nản vì đi học cả ngày rồi tối tiếp tục học tiếng Trung đến khuya. Thậm chí, em từng có lần xin nghỉ, xin đến muộn vì quá mệt”, nữ sinh nhớ lại.

Nhưng sau những lần chững lại đó, Linh chọn cách đối diện. “Nếu bỏ cuộc, em sẽ không còn cơ hội. Hơn nữa, cô giáo tiếng Trung cũng dành nhiều tâm huyết hỗ trợ em”, Linh sốc lại tinh thần.

Trong khoảng một năm, Linh lần lượt chinh phục HSK5, HSK6 và HSKK cao cấp.

Từ nền tảng ban đầu, Linh dần theo kịp lộ trình mà cô Anh Thục xây dựng. Khả năng phản xạ tiếng Trung, tư duy ngôn ngữ và diễn đạt học thuật tiến bộ rất nhanh. Trong khoảng một năm, nữ sinh lần lượt chinh phục HSK5, HSK6 và HSKK cao cấp.

Nhận xét về học trò, TS Nguyễn Anh Thục cho hay điều khiến cô ấn tượng nhất ở Linh không chỉ là kết quả cuối cùng mà là cách em học và sự bền bỉ trong suốt hành trình.

Theo cô, Linh có nền tảng tư duy logic tốt, khả năng phân tích và hệ thống kiến thức nhanh. Vì vậy, thay vì học theo kiểu luyện đề thông thường, em được định hướng học tiếng Trung theo phương pháp học mang tính tư duy và tăng tốc học thuật.

“Linh không học theo kiểu học thuộc. Em luôn cố gắng hiểu bản chất vấn đề, tự liên kết kiến thức và đặt ra những câu hỏi rất sâu. Chính điều đó giúp em tiến bộ rất nhanh dù bắt đầu học tiếng Trung khá muộn”, cô nói.

Vượt qua vòng phỏng vấn của các trường top đầu

Song song với học ngoại ngữ, Linh “chạy nước rút” chuẩn bị hồ sơ và vòng phỏng vấn.

Nữ sinh duy trì GPA khoảng 9,6-9,7, thi IELTS đạt 7.5. Linh cũng tận dụng quá trình ôn HSK 6 để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tiếng Trung cấp thành phố. “Em tự tìm đề các năm trước, thu thập tài liệu online rồi nhờ cô giáo giảng lại. Cuối cùng, em được giải khuyến khích cấp thành phố”, Linh chia sẻ.

Trong khi đó, việc thi SAT nằm ngoài kế hoạch ban đầu. Sau khi tìm hiểu, nữ sinh nhận thấy điểm SAT giúp hồ sơ tăng cạnh tranh khi ngành học liên quan nhiều đến Toán, em mới tự học và đạt 1.500/1.600 điểm ngay lần thi đầu.

Kết quả CSCA (kỳ thi năng lực học thuật dành cho sinh viên quốc tế muốn theo học bậc cử nhân tại Trung Quốc) của Linh cũng rất ấn tượng, với 96,25/100 điểm tiếng Trung và 75 điểm Toán. Ngoài học thuật, Linh còn tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa.

Khánh Linh chọn theo học ngành Kinh tế.

Chia sẻ về hồ sơ của mình, Linh cho hay thay vì liệt kê thành tích, hoạt động ngoại khóa đơn thuần, em đầu tư về nội dung và cách thể hiện, nhằm làm nổi bật động lực học tập, sự phù hợp với ngành học và mục tiêu phát triển lâu dài của bản thân.

Vượt qua vòng hồ sơ, nữ sinh bước vào vòng phỏng vấn với cả ba trường. Khác với việc học ngôn ngữ đơn thuần, vòng này tập trung vào khả năng biểu đạt, tư duy phản biện và vốn hiểu biết về xã hội, văn hóa và kinh tế Trung Quốc.

Do đó, nữ sinh dành tới 2-3 tháng để chuẩn bị, học các chuyên đề riêng về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị, cổ văn và các vấn đề Trung Quốc hiện đại dưới sự giảng dạy của TS Nguyễn Anh Thục, đồng thời dành thời gian luyện phỏng vấn học thuật bằng tiếng Trung cùng cô giáo.

Linh chia sẻ phong cách và nội dung phỏng vấn của các trường sẽ không cố định, tùy thuộc vào mỗi ứng viên. Trong đó, Đại học Giao thông Thượng Hải phỏng vấn xoay quanh hồ sơ cá nhân, kế hoạch học tập và mức độ hiểu biết về chuyên ngành. Thanh Hoa hỏi ngẫu nhiên về văn hóa, đời sống xã hội Trung Quốc rồi kiểm tra Toán ngay tại buổi phỏng vấn.

Riêng Đại học Bắc Kinh yêu cầu thí sinh thi đầu vào gồm ba môn Toán (thi bằng tiếng Trung), Tiếng Trung và Tiếng Anh. Nữ sinh đánh giá đề thi khó hơn nhiều so với CSCA.

Sau đó, Linh bước vào phiên tranh biện trực tiếp với 5 ứng viên khác. Không tiết lộ cụ thể vì cam kết bảo mật, Linh cho biết chủ đề tranh biện của Bắc Đại liên quan đến lịch sử, yêu cầu thí sinh vừa có kiến thức, vừa thể hiện khả năng tư duy, diễn đạt và bảo vệ quan điểm trong thời gian ngắn.

“Mỗi người có 30 giây giới thiệu bản thân, 2 phút suy nghĩ rồi tranh biện. Vì từng là chủ tịch CLB tranh biện ở trường nên em rất thích phần này, em có thể mở rộng vấn đề và ghi điểm”, Linh kể.

Trúng tuyển cả ba trường top đầu, Khánh Linh cho hay em chọn Đại học Thanh Hoa vì môi trường và chương trình học phù hợp với định hướng của bản thân.

Nữ sinh sẽ sang Trung Quốc vào tháng 8 năm nay để bắt đầu chương trình đại học. Trong khi chờ đợi, Linh tìm hiểu về trường, rèn thêm thể lực, bởi Thanh Hoa đặc biệt chú trọng thể chất, coi sức khỏe là nền tảng để theo đuổi cường độ học tập cao.