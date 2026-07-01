Người duy nhất đạt 30 điểm A00: 'Em đoán trước mình sẽ là thủ khoa'

Nguyễn Khắc Công, đến từ tỉnh Bắc Ninh, là thí sinh duy nhất đạt ba điểm 10 môn Toán, Lý, Hóa, trở thành thủ khoa tổ hợp A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Nguyễn Khắc Công là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 ba môn Toán, Lý, Hóa. Ảnh: NVCC.

"Lúc thi xong, em đã tính trước mình sẽ đạt 30 điểm và khả năng cao thành thủ khoa tổ hợp A00. Tuy nhiên, em không ngờ chỉ có một mình em đạt ba điểm 10", Nguyễn Khắc Công, học sinh lớp 12A1 trường THPT Tân Yên số 1, tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), chia sẻ.

Với kết quả này, Công là một trong 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, song 4 thí sinh còn lại đều là thủ khoa tổ hợp B00.

Đặt mục tiêu giành học bổng của Chính phủ

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khắc Công cho biết để đạt được kết quả trên, điều quan trọng nhất là em đã xác định rõ mục tiêu ngay từ đầu.

Theo đó, từ lâu, Công đã dự định đăng ký vào ngành Công nghệ Thông tin của trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, ngành này có mức học phí cao, lên tới 44 triệu đồng/năm học, nam sinh có chút lo lắng khi bố mẹ làm nông, thu nhập bấp bênh.

Đầu tháng 5/2026, Công nghe tin Chính phủ đã ban hành nghị định cấp học bổng cho sinh viên 15 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, trong đó có ngành Công nghệ thông tin.

Điều kiện là thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT ba môn (môn Toán và hai trong các môn Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh), từ 22,5/30 trở lên, không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng. Đồng thời, thí sinh thuộc nhóm 30% điểm cao nhất cả nước ở nhóm ngành tương ứng.

"Mục tiêu của em không chỉ là đỗ đại học mà còn giành học bổng. Vì vậy, em phải hướng tới mức trên 29 điểm vì ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn rất cao", Công nói.

Trong những lần thi thử trước đó, nam sinh đều đạt từ 27 đến trên 29 điểm, nên khá tự tin với mục tiêu của mình.

Thủ khoa Nguyễn Khắc Công và mẹ. Ảnh: NVCC.

Thủ khoa không đi học thêm

Chia sẻ về bí quyết học tập, Khắc Công cho biết điều quan trọng nhất là học chắc kiến thức ngay trên lớp. Em cố gắng tận dụng tối đa thời gian học chính khóa, hoàn thành luôn bài tập về nhà trên lớp để buổi tối dành thời gian tự học.

"Về nhà em sẽ luyện đề, xem lại những câu sai rồi học thêm phần kiến thức liên quan", nam sinh chia sẻ.

Trong ba môn của tổ hợp A00, Toán là môn Khắc Công dành nhiều công sức ôn tập nhất. Những câu chạm điểm 10 thường rất khó, yêu cầu thí sinh có tuy duy logic cao.

Ngoài học trên lớp, nam sinh không đi học thêm bên ngoài mà tận dụng các nền tảng mạng xã hội để học tập. Em thường xem các giáo viên chia sẻ đề thi, chữa đề, phân tích những câu hỏi khó và hướng dẫn tư duy giải toán trên TikTok, Facebook. Bên cạnh đó, em mua thêm một khóa học trực tuyến môn Toán để củng cố kiến thức nâng cao.

"Em không đi học thêm bên ngoài một phần vì điều kiện gia đình hạn chế. Em cũng thấy học thêm khá tốn thời gian, trong khi em có thể tự học được", nam sinh chia sẻ.

Tương tự với môn Vật lý và Hóa học, Công xác định sách giáo khoa là nền tảng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của trường và từng đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh, quá trình ôn đội tuyển giúp Công nắm chắc kiến ​​thức, giảm áp lực ôn tập môn này trong giai đoạn nước rút.

Hai tháng trước kỳ thi, Công bước vào giai đoạn cao điểm ôn tập. Mỗi ngày, nam sinh luyện một đề thi thử. Công không chú trọng số lượng đề làm được mà tập trung rà soát những câu sai để hiểu rõ nguyên nhân và bổ sung kiến thức còn thiếu để không lặp lại lỗi đó lần sau.

Đánh giá về đề thi năm nay, Công cho rằng đề Toán dễ hơn năm trước nhưng hai câu hỏi xác suất yêu cầu thí sinh phải thực sự tư duy. Em mất tới 15 phút cuối để giải hai câu này.

Trong khi đó, đề Vật lý thiên nhiều về lý thuyết, yêu cầu thí sinh phải nắm cực kỳ chắc kiến thức. Còn đề Hóa học nặng về tính toán, đặc biệt là phần trả lời ngắn có chứa nhiều câu hỏi mà em chưa từng gặp, đòi hỏi học sinh tập trung suy nghĩ.

"Lý là môn thế mạnh nên em hoàn thành trong 30 phút rồi dành thời gian kiểm tra lại. Còn đề Hóa khá dài nên em chỉ vừa đủ thời gian làm bài", Khắc Công chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn trong nhóm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

Thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu, từ nay đến ngày 5/7. Từ ngày 2/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, kéo dài đến 17h ngày 14/7.