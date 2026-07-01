Gia cảnh thủ khoa thi tốt nghiệp toàn quốc

Đặng Quỳnh Trang trở thành thủ khoa thi tốt nghiệp THPT toàn quốc với 38,5/40 điểm. Nữ sinh gây ấn tượng nhờ khả năng tự học và phương pháp ôn tập độc đáo.

Đặng Quỳnh Trang (học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên). Ảnh: NVCC.

Sáng 1/7, sau khi tra cứu điểm thi, Đặng Quỳnh Trang (học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên) báo tin cho mẹ rồi đi học lái xe máy như kế hoạch.

Chỉ đến khi Tri Thức - Znews liên hệ, Trang mới biết mình vừa trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay với tổng 38,5 điểm ở bốn môn thi.

Trong đó, nữ sinh đạt 10 điểm môn Toán và Hóa, 8,75 điểm môn Ngữ văn và 9,75 điểm môn Vật lý.

"Em rất bất ngờ, nhất là khi thấy rất nhiều bạn đạt 30 điểm/3 môn nên em không nghĩ mình là thủ khoa toàn quốc", nữ sinh chia sẻ.

Thủ khoa tự học 7 tiếng mỗi ngày

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quỳnh Trang cho biết ngoài danh hiệu thủ khoa, em còn bất ngờ ở điểm môn Ngữ văn. "Ban đầu, em chỉ dự đoán mình được 6 điểm. Vốn là học sinh lớp chuyên Hóa, thế mạnh ở khối tự nhiên nên em rất lo lắng môn học này", nữ sinh nói.

Một tháng trước kỳ thi, Trang mới tập trung cao độ cho môn Văn. Bí quyết của em là sử dụng ChatGPT làm trợ lý. Theo đó, nữ sinh tìm lại các lỗi sai trong những bài thi thử, nhờ AI phân tích nguyên nhân tại sao mình sai, đồng thời chỉ ra hướng làm bài đúng và các dạng bài thường gặp .

Bên cạnh đó, việc học các môn tự nhiên giúp em có lợi thế về tư duy phân tích đề và suy luận hướng giải quyết một cách mạch lạc trước khi bắt tay vào viết bài.

Trong khi đó, đối với hai môn Toán và Lý, Trang chủ yếu học online trên mạng . Điều này giúp em tiếp cận được nhiều dạng bài tập và phương pháp giải khác nhau từ các giáo viên trên toàn quốc. Chỉ duy nhất môn Hóa, nữ sinh đi học thêm ở lớp học gần nhà.

Với Trang, giai đoạn đầu lớp 12 là quãng thời gian khó khăn nhất khi cả mùa hè, em dành nhiều thời gian cho việc thiện nguyện. Việc này khiến em không theo kịp chương trình học và phải ôn tập lại từ đầu nhằm để bù đắp kiến thức.

Nữ sinh đã thiết lập một lộ trình khắt khe và duy trì đến khi kỳ thi kết thúc. Em đặt ra thời gian giới hạn cụ thể cho từng môn học, xác định rõ khung giờ nào phải làm môn nào và duy trì sự tập trung tuyệt đối trong suốt khoảng thời gian đó.

"Ngoài thời gian học trên lớp, trung bình mỗi ngày, em dành khoảng 7 tiếng để tự học tại nhà", Trang chia sẻ.

Kỷ luật là bí quyết giúp Trang học tập tốt. Ảnh: NVCC.

Bố mất sớm, mẹ nuôi con thành thủ khoa

Nói về học trò của mình, cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Hóa, cho biết ngay từ lớp 10, cô đã chú ý đến Trang - một cô bé có dáng người nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt và ánh mắt rất sáng, cùng khả năng ghi nhớ kiến thức và nét chữ rất đẹp .

Trong quá trình học tập, Quỳnh Trang thể hiện rõ năng lực tư duy mạch lạc, rõ ràng. Em luôn đề cao việc tự học cùng tính tự giác. Bên cạnh đó, ở Trang còn có sự nỗ lực vượt bậc khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm khi em mới 2 tuổi, một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học.

"Dù điều kiện gia đình không quá thuận lợi, Trang vẫn nỗ lực học tập và đạt nhiều thành tích như hai lần giành giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa và một lần giành giải nhì", cô Hà kể.

Cô giáo không quá bất ngờ khi Trang đạt điểm cao. Nhưng khi biết tin học trò trở thành thủ khoa toàn quốc, cô vỡ òa cảm xúc. "Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực của Trang", cô giáo chia sẻ.

Không chỉ xuất sắc trong học thuật, cô Hà còn ấn tượng với Trang ở sự năng nổ, tính tình chan hòa và sự tích cực trong các hoạt động phong trào, thiện nguyện.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trang cũng tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đạt 104/150 điểm. Với kết quả đạt được, Quỳnh Trang dự định đăng ký ngành Sư phạm Toán và Sư phạm Hóa của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

"Khi học sư phạm, em được miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Quan trọng hơn, em muốn sau này có thể truyền lại động lực và kinh nghiệm học tập của mình cho các thế hệ học sinh", Trang cho biết em đang tự học tiếng Anh để chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường mới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Sau khi biết điểm thi, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 7/7, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo trước ngày 23/7.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.