Thủ khoa thi tốt nghiệp THPT đến từ đâu?

Năm nay, TP.HCM và Hà Nội là 2 địa phương nổi bật về số lượng thủ khoa thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Dựa trên dữ liệu điểm thi, thủ khoa tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) đến từ Bắc Ninh. Em này đạt điểm tuyệt đối.

Trong khi đó, tổ hợp B00 (Toán, Hoá học, Sinh học) ghi nhận số lượng thủ khoa nhiều nhất - 4 em, gồm một em từ Đắk Lắk, 3 em ở TP.HCM.

Ba thí sinh đạt điểm cao nhất ở tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) đều đến từ Hà Nội. Cụ thể, thủ khoa khối A01 đạt 29,75 điểm, thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm và thủ khoa khối C00 đạt 28,75 điểm.

Với điểm xét tốt nghiệp, thủ khoa đến từ Điện Biên và Hải Phòng. Hai em cùng đạt 38,5 điểm cho 4 môn dự thi.



