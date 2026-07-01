Phổ điểm 12 môn thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm chi tiết các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Phổ điểm các môn như sau:

Qua phân tích phổ điểm của tất cả môn, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tỷ lệ điểm giỏi năm nay đã giảm hẳn.

Môn Ngữ văn, tỷ lệ điểm giỏi (từ 7 trở lên), năm ngoái là 65,4%, những năm trước cũng là 64-62% (nói nôm na tức là 10 người thì có 6,5 người giỏi Văn). Nhưng năm nay, tỷ lệ giỏi Ngữ văn chỉ còn 35%.

"Tôi cho rằng sự phân hóa đề thi môn Ngữ văn đã có sự chuyển biến rất rõ rệt", ông Đức nhận định.

Môn Toán, tỷ lệ điểm 8 năm ngoái thấp hơn, tỷ lệ điểm giỏi chưa đến 5%. Nhưng năm nay tỷ lệ đó đạt khoảng 11%. Những năm trước ở trong mức trên dưới 10%. Tương tự, điểm giỏi của các môn Lý, Hóa, Sinh, đặc biệt là môn Sinh cũng duy trì tỷ lệ ổn định, khoảng trên dưới 10% trong nhiều năm liền. Đây là những tín hiệu cho thấy có sự phân hóa rất tốt.

Môn Địa lý, năm ngoái và nhiều năm trước có những "mưa điểm 10" và rất nhiều điểm giỏi, thì năm nay tỷ lệ điểm giỏi chỉ trên 2%.

Về tỷ lệ điểm dưới trung bình, môn Ngữ văn có tỷ lệ điểm dưới trung bình thấp nhất, 15%. Môn Toán, môn Vật lý tỷ lệ dưới trung bình là 42%. Môn Tin học tỷ lệ dưới trung bình là 24%. Môn Hóa học tỷ lệ dưới trung bình là hơn 27%. Môn Địa lý tỷ lệ dưới trung bình là 50%. Môn Lịch sử tỷ lệ dưới trung bình trên 30%.

Với kết quả trên, ông Đức cho rằng có thể yên tâm sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh đại học. Vị chuyên gia cũng dự đoán năm nay các trường top trên, các ngành "hot", điểm sẽ giảm khoảng từ 1-3 điểm. Đặc biệt khối C00 điểm sẽ giảm nhiều. Còn với những tổ hợp khác, biên độ dao động khoảng 1 điểm và sẽ ổn định ở mức từ 15-20 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 10-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Sau khi biết điểm thi, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 3/7, thí sinh sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT. Trước ngày 7/7, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo trước ngày 23/7.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.