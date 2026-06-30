72 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường quân đội

Năm 2026, 72 thí sinh trúng tuyển thẳng vào hệ quân sự khối trường quân đội, nhiều nhất từ trước đến nay.

Các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Duy Hiệu.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết đã ký quyết định tuyển thẳng 72 thí sinh vào 5 học viện, trường quân đội hệ quân sự năm 2026.

Trong đó có 65 thí sinh nam, 7 thí sinh nữ. Học viện Kỹ thuật quân sự dẫn đầu số thí sinh trúng tuyển thẳng với 23 em, trường Sĩ quan Chính trị 20 thí sinh, Học viện Quân y 18 thí sinh, Học viện Khoa học Quân sự có 8 thí sinh và Học viện Biên phòng có 3 thí sinh.

Đây là số lượng thí sinh được tuyển thẳng nhiều nhất trong những năm gần đây. Trước đó, năm 2025 có 69 thí sinh trúng tuyển thẳng, trong khi năm 2024, số này chỉ có 23 thí sinh.

Các thí sinh được xét tuyển thẳng đều đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Tin, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Nga.

Lưu ý, để chính thức trúng tuyển, các thí sinh vẫn phải thực hiện đăng ký nguyện vọng và xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8.

Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển 5.420 học viên đại học, cao đẳng hệ quân sự, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái. Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 779 chỉ tiêu.

Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng lưu ý thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ nếu không có nguyện vọng.

Ngoài phương thức này, các trường quân đội tuyển sinh theo 3 phương thức khác, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.