Cảnh báo chiêu lừa đảo 'chạy suất' vào trường công an, quân đội

Các đối tượng hứa hẹn có thể “chạy điểm”, “chạy suất”, can thiệp kết quả thi hoặc bảo đảm trúng tuyển vào các trường công an, quân đội, y dược... nhằm lừa đảo tiền của phụ huynh.

Theo thông tin từ Công an xã Nghị Đức (Công an tỉnh Lâm Đồng), thời gian gần đây, nhiều thủ đoạn lừa đảo liên quan đến tuyển sinh đại học đã xuất hiện với phương thức tinh vi.

Một trong những chiêu trò phổ biến là đối tượng tự xưng có mối quan hệ với cơ quan quản lý giáo dục, giảng viên đại học hoặc người có khả năng tác động đến quá trình xét tuyển.

Sau đó, các đối tượng đưa ra lời hứa hẹn có thể “chạy điểm”, “chạy suất”, can thiệp kết quả thi hoặc bảo đảm trúng tuyển vào các trường thuộc khối ngành công an, quân đội, y dược… với chi phí từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng thường cắt đứt liên lạc hoặc viện nhiều lý do để chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lập website, fanpage giả mạo các trường đại học nhằm thu thập thông tin cá nhân của thí sinh. Sau đó, chúng gửi giấy báo trúng tuyển giả qua email hoặc đường bưu điện, yêu cầu phụ huynh chuyển tiền học phí, phí giữ chỗ hoặc các khoản chi phí khác vào tài khoản cá nhân.

Trong khi đó, các trường đại học chỉ công bố kết quả tuyển sinh trên cổng thông tin chính thức và thực hiện thu học phí thông qua tài khoản của nhà trường.

Một hình thức lừa đảo khác là quảng cáo dịch vụ “làm hồ sơ xét tuyển thẳng”, “bao đậu đại học”. Các trung tâm không rõ nguồn gốc cam kết lo toàn bộ thủ tục tuyển sinh với điều kiện phụ huynh phải nộp một khoản tiền lớn. Đây đều là những chiêu trò đánh vào tâm lý muốn tìm “đường tắt” của một bộ phận phụ huynh và học sinh.

Các dấu hiệu lừa đảo cần phòng, tránh. Ảnh: Công an xã Nghị Đức.

Để chủ động phòng ngừa các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh và học sinh tuyệt đối không tin vào các lời hứa hẹn chạy điểm, chạy trường; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến tuyển sinh; không cung cấp thông tin cá nhân, số CCCD, số báo danh hoặc tài khoản đăng nhập hệ thống tuyển sinh cho người lạ.

Phụ huynh và học sinh nên chủ động tra cứu thông tin từ các nguồn chính thống như Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, website chính thức của các trường đại học; xác minh kỹ mọi thông tin liên quan đến việc nộp tiền, nhập học.

Phụ huynh cần đồng hành, động viên con em lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bản thân.

"Đỗ đại học là thành quả của quá trình nỗ lực học tập và rèn luyện. Vì vậy, mỗi gia đình cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào những lời hứa hẹn thiếu căn cứ để tránh “tiền mất tật mang", cơ quan chức năng nhấn mạnh.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định của pháp luật.