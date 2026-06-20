'Khốc liệt' cuộc đua vào 8 trường công an

Đối mặt với tỷ lệ chọi trung bình khoảng 1/11 và độ khó đề thi cao, nhiều sĩ tử duy trì lịch học dày đặc để tranh suất vào các học viện, trường công an nhân dân.

Thí sinh tại điểm thi Học viện An ninh Nhân dân. Ảnh: Ngọc Bích.

"Đặt đúng một nguyện vọng vào Học viện An ninh Nhân dân nên ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, em dồn lực cho kỳ thi đánh giá của Bộ Công an", Hà Thị Thu Phương, học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Yên Bái (Lào Cai), chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chiều 20/6, Phương là một trong số hàng nghìn thí sinh có mặt tại Học viện An ninh Nhân dân (Hà Nội). 15h, các em làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi đánh giá xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân. Ngày 21/6, thí sinh làm bài thi chính thức.

Dồn sức cho kỳ thi vào trường công an

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thu Phương cho hay từ nhỏ, em đã ấp ủ được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân. Năm nay, nữ sinh đăng ký vào nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh Nhân dân. Chỉ tiêu dành cho nữ ở ngành này chỉ 24, trong khi số lượng thí sinh đăng ký đông, Phương không tránh khỏi cảm giác hồi hộp trước ngày thi chính thức.

Bài thi vào trường công an gồm 3 phần: Tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh làm bài trong 180 phút, tổng điểm 100.

Phần Tự luận bắt buộc sẽ gồm một câu Văn nghị luận xã hội với tổng điểm tối đa là 25 điểm.

Phần Trắc nghiệm bắt buộc gồm 35 câu Toán (35 điểm), 10 câu Lịch sử (10 điểm), 20 câu Tiếng Anh (15 điểm). Phần Trắc nghiệm tự chọn có 15 câu, tổng 15 điểm, thí sinh chọn một trong các môn Vật lý (CA1), Hóa học (CA2), Sinh học (CA3), Địa lý (CA4).

Phương chọn mã CA4, ngoài 3 môn bắt buộc ôn chung cho cả kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh phải ôn thêm môn Địa lý. Suốt năm học cuối cấp, ngoài giờ học chính khóa buổi sáng, phần lớn thời gian buổi chiều và buổi tối, Phương đều dùng để tự học và ôn luyện.

Toán vừa là môn em tự tin nhất, nhưng cũng là môn khiến em áp lực nhất vì độ khó của đề thi. Theo đánh giá của Phương, đề thi đánh giá của Bộ Công an khó hơn đáng kể so với đề thi tốt nghiệp THPT bởi phần lớn câu hỏi đều ở mức vận dụng và yêu cầu khả năng tư duy cao.

Phương tính toán để trúng tuyển vào ngành mình mong muốn, em phải đạt trên 80/100 điểm ở kỳ thi này, kết hợp với 25-26 điểm thi tốt nghiệp THPT và 1,25 điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Do đó, những ngày cuối trước kỳ thi, Phương vẫn duy trì cường độ học cao, khoảng 8-9 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 5h sáng.

Thu Phương đặt mục tiêu đạt trên 85 điểm thi đánh giá. Ảnh: Ngọc Bích.

Khác với Thu Phương, Nguyễn Thu Huyền, học sinh trường THPT Tuệ Tĩnh (Hải Phòng), lựa chọn mã bài thi CA2. Nữ sinh cũng đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh Nhân dân.

Nhận thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao, nữ sinh chủ động đầu tư cho chứng chỉ IELTS từ năm lớp 10. Sau ba lần dự thi, em đạt IELTS 7.5, có thể quy đổi thành 10 điểm để xét tuyển kết hợp với bài thi đánh giá.

Trong khi đó, ở kỳ thi tốt nghiệp, Huyền dự đoán đạt khoảng 25-26 điểm. Nữ sinh tính toán cần đạt khoảng 85-88 điểm ở bài thi đánh giá để có cơ hội trúng tuyển cao.

Giống như Phương, Huyền cũng duy trì lịch học dày đặc. Ban ngày, em học ở trường, buổi tối thường tự học đến 3-4 giờ sáng hôm sau. Tự tin với môn Tiếng Anh, Ngữ văn, trong khi Toán là môn thi mà nữ sinh lo lắng nhất.

"Gần đây, em em chỉ đạt khoảng 26-27 câu thi đánh giá, trong khi mục tiêu là trên 30 câu. Đề thi thường từ mức vận dụng, ít vận dụng cao, nhưng yêu cầu tư duy và tốc độ làm bài", nữ sinh chia sẻ.

Năm 2026, 8 học viện, trường công an nhân dân tuyển 2.070 chỉ tiêu. Ảnh: Ngọc Bích.

Thí sinh đăng ký tăng trong khi chỉ tiêu giảm

Năm 2026, 8 học viện, trường công an nhân dân tuyển 2.070 chỉ tiêu, giảm 280 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, 1.870 sinh viên sẽ được đào tạo tại các học viện, trường công an nhân dân, còn lại 200 chỉ tiêu sẽ học tập tại các trường ngoài ngành, theo diện hợp tác đào tạo.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an lần đầu được tổ chức vào năm 2022, với 9.000 thí sinh. Từ đó đến nay, quy mô kỳ thi tăng dần. Theo thống kê của Cục Đào tạo, Bộ Công an, năm 2026, mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh giảm, song có tới hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển, tiếp tục tăng so với năm 2025 và năm 2024.

Trong đó, 89 thí sinh đăng ký dự tuyển theo phương thức 1 (xét tuyển thẳng), 2.346 thí sinh xét tuyển theo phương thức 2 (sử dụng chứng chỉ quốc tế kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an) và 21.611 thí sinh đăng ký dự tuyển theo phương thức 3 (sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an).

Tỷ lệ cạnh tranh bình quân năm 2026 đạt khoảng 11 thí sinh/chỉ tiêu, thuộc nhóm cao trong những năm gần đây. Điều này cho thấy sức hút của các học viện, trường công an nhân dân tiếp tục được giữ vững, chất lượng và mức độ cạnh tranh nguồn tuyển ngày càng được nâng cao.

Bộ Công an đã bố trí hàng chục điểm thi với lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh, chỉ dẫn cho thí sinh, phân luồng giao thông.