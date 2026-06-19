An ninh nghiêm ngặt tại kỳ thi đánh giá năng lực vào trường quân đội

Ngày 19-21/6, gần 23.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực khối trường quân đội (QDA). Kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức nhằm phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.

Thí sinh tham dự kỳ thi QDA tại điểm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ảnh: Ngọc Bích.

5h30 sáng 19/6, nhiều thí sinh và phụ huynh có mặt tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Đây là một trong những địa điểm diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên do Bộ Quốc phòng tổ chức. Kết quả được sử dụng để tuyển sinh vào đại học, cao đẳng của 23 trường khối quân đội.

Ngoài điểm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự, khu vực miền Bắc còn có 4 điểm thi khác, đều ở Hà Nội. Khu vực miền Trung tổ chức thi tại trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa), còn khu vực miền Nam tổ chức thi tại trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Cảm xúc trái ngược trước giờ thi

Đến trường từ rất sớm, Hoàng Hồng Nam, học sinh trường THPT Bến Nước (TP Hải Phòng) tranh thủ ăn sáng, sau đó kiểm tra giấy tờ và các vật dụng cần thiết được phép mang vào phòng thi.

"Em đăng ký QDA để tăng cơ hội đỗ bên cạnh phương thức xét điểm thi tốt nghiệp", Nam nói.

Dù đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức, Nam bước vào phòng thi với tâm thế thoải mái và tự tin. Để chuẩn bị cho kỳ thi, nam sinh đã chủ động tìm hiểu, đăng ký các khóa học trực tuyến kết hợp với việc tự ôn tập từ mùa hè năm trước. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nam không nghỉ ngơi mà tiếp tục cho kỳ thi này.

Bài thi được Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Đào tạo số và Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) xây dựng, theo hướng đánh giá năng lực cốt lõi của học sinh.

Bài thi gồm 3 phần: Toán học và xử lý số liệu/Tư duy định lượng, Văn học - Ngôn ngữ/Tư duy định tính, Khoa học hoặc Tiếng Anh. Riêng ở phần thi Khoa học, thí sinh chọn hai trong các môn thi Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

Hồng Nam lo lắng nhất ở phần Toán học và xử lý số liệu, do yêu cầu tư duy, vận dụng cao. Em thường xuyên làm đề thi thử, bấm giờ chính xác để nhận biết các thiếu sót và kịp thời cải thiện. Ngoài ra, nam sinh cũng chịu khó xem thời sự, đọc báo để cập nhật kiến thức, thông tin xã hội.

"Lần thi này, em đặt mục tiêu đạt 89-90 điểm để đăng ký vào trường Sĩ quan Pháo binh", Nam chia sẻ.

Trịnh Văn Hiếu trước giờ vào phòng thi. Ảnh: Ngọc Bích.

Trong khi đó, dù đã trải qua kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) với 103 điểm, Trịnh Văn Hiếu, học sinh trường THPT Cầm Bá Thước (Thanh Hóa) vẫn thấy hồi hộp trước giờ vào phòng thi.

Nhận thấy cấu trúc đề thi vào trường quân đội tương tự HSA, Hiếu tận dụng khóa học online đã mua từ đầu năm lớp 12 để ôn luyện chung. Sau khi thi tốt nghiệp THPT, nam sinh tập trung cao độ, mỗi ngày dành từ 4-5 giờ để luyện đề QDA .

Hiếu nhận định phần Toán và Khoa học có cấu trúc khá gần gũi với đề thi tốt nghiệp, nên việc ôn tập cùng lúc nhiều kỳ thi không quá khó khăn. Trái lại, phần Văn học - Ngôn ngữ khiến nam sinh lo nhất vì kiến thức rộng.

"Tuần vừa rồi, em đã làm thêm 7-8 đề. Trước đó, trong lần làm thử đề minh họa vào cuối tháng 5, em đã đạt mức điểm 115", Hiếu chia sẻ.

Công tác tổ chức thi nghiêm ngặt

6h30, các thí sinh tại điểm thi Học viện Kỹ thuật Quân sự bắt đầu được gọi vào phòng thi. Các em được yêu cầu gửi đồ ở khu riêng biệt, phải tháo vòng cổ, vòng tay, chỉ được mang vào phòng thi CCCD, bút bi và máy tính không có nắp.

Sau đó, thí sinh phải xuất trình CCCD cho giám thị, đối chiếu chính xác thông tin đăng ký và trải qua quá trình quét an ninh, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng thi.

Thí sinh xuất trình CCCD, quét an ninh trước khi vào phòng thi. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo quy định, thí sinh có hành vi gian dối, vi phạm quy chế thi trong quá trình đăng ký, làm bài thi hoặc sau khi kết thúc kỳ thi đều bị hủy toàn bộ kết quả bài thi, đồng thời không được dự thi ở các đợt còn lại trong năm hoặc các năm tiếp theo.

Bộ Quốc phòng cũng lưu ý thí sinh không được phép thảo luận, tiết lộ, chia sẻ một phần hay toàn bộ dữ kiện đề thi/câu hỏi thi QDA dưới mọi hình thức (dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video/clip...) với các cá nhân, tổ chức; trên các phương tiện đại chúng và mạng xã hội.

"Trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ và hủy đăng ký thi, hủy kết quả thi QDA và thông báo cho các bên liên quan kết quả xử lý kỷ luật đối với thí sinh vi phạm", hướng dẫn nêu rõ.

Hoàng Hồng Nam cùng nhiều thí sinh ủng hộ những quy định trên, cho rằng điều này là cần thiết để đảm bảo sự công bằng cũng như rèn luyện tác phong quân đội ngay từ đầu vào.

Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển 5.420 học viên đại học, cao đẳng hệ quân sự, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái. Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị tuyển sinh nhiều nhất với 779 chỉ tiêu.

Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng để tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng lưu ý thí sinh không bắt buộc phải tham dự kỳ nếu không có nguyện vọng.

Ngoài phương thức này, các trường quân đội tuyển sinh theo 3 phương thức khác, bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM.