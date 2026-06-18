ĐH Tôn Đức Thắng tụt hơn 100 bậc trên xếp hạng đại học thế giới

Việt Nam năm nay có 9 trường được xếp hạng, giảm một đại diện so với năm trước. Trong số này, chỉ có Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội cải thiện vị trí.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Ngày 18/6, tổ chức giáo dục QS Top Universities công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2027. Trong 9 cơ sở giáo dục đại học góp mặt, chỉ hai trường thăng hạng, trong khi nhiều đại diện tụt sâu hoặc rời khỏi bảng xếp hạng.

Cụ thể, Đại học Duy Tân tiếp tục là trường đại học Việt Nam có thứ hạng cao nhất, song giảm 22 bậc so với kỳ xếp hạng trước. Đại học Tôn Đức Thắng cũng tụt hơn 100 bậc, xuống nhóm 801-850. Hai trường khác là Đại học Cần Thơ và Đại học Công nghiệp TP.HCM cùng giảm từ nhóm 1.201-1.400 xuống nhóm 1.401+.

Ở chiều ngược lại, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng từ nhóm 761-770 lên 751-760, tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong số các tổ chức giáo dục đại học Việt Nam. Đại học Bách khoa Hà Nội có bước tiến đáng chú ý khi tăng từ nhóm 1.201-1.400 lên nhóm 1.001-1.200.

Hai tổ chức giữ nguyên thứ hạng là Đại học Quốc gia TP.HCM (hạng 801-850) và Đại học Văn Lang (hạng 1.001-1.200)

Danh sách năm nay cũng ghi nhận sự thay đổi về số lượng đại diện. Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng không còn xuất hiện trên bảng xếp hạng, trong khi Đại học Công nghệ TP.HCM lần đầu được xướng tên ở nhóm 1.401+.

Năm nay, QS đánh giá hơn 1.500 cơ sở giáo dục đại học trên thế giới, trong đó có 90 gương mặt mới đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên 9 tiêu chí, trong đó danh tiếng học thuật chiếm trọng số cao nhất (30%), tiếp đến là số trích dẫn khoa học (20%). Các tiêu chí còn lại gồm uy tín với nhà tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tỷ lệ giảng viên quốc tế, sinh viên quốc tế, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, kết quả việc làm và phát triển bền vững có trọng số từ 5-15%.

Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ tiếp tục giữ vị trí số một thế giới, duy trì thứ hạng này trong 15 năm liên tiếp. Top 5 không thay đổi so với năm ngoái, gồm Imperial College London, Đại học Stanford, Đại học Oxford và Đại học Harvard.

Thông tin về bảng xếp hạng, QS cho biết bức tranh giáo dục đại học toàn cầu năm nay ghi nhận nhiều chuyển động đáng chú ý. Tại Mỹ, Viện Công nghệ California đạt thứ hạng cao nhất kể từ năm 2023, trong khi Đại học Yale và Đại học Johns Hopkins trở lại top 20. Đại học Harvard không còn nằm trong tốp 3 như những năm trước nhưng vẫn dẫn đầu thế giới ở 4 chỉ số đánh giá.

Tại châu Á, các trường đại học Trung Quốc gây chú ý khi 72% cơ sở giáo dục được xếp hạng tăng bậc và thêm 13 đại diện mới. Đại học Bắc Kinh là trường có vị trí cao nhất của nước này, đứng thứ 13 thế giới.

Tại châu Âu, Italy là một trong những quốc gia cải thiện mạnh nhất khi 56% trường tăng hạng, dẫn đầu là Politecnico di Milano ở vị trí 87. Technical University of Munich và Université PSL là hai đại diện có thứ hạng cao nhất trong Liên minh châu Âu.

Ngược lại, xu hướng đi xuống tiếp tục xuất hiện tại khu vực Mỹ Latinh và Canada. Tại Canada, 66% trường đại học giảm hạng, song Đại học McGill vẫn giữ vị trí số một tại quốc gia này.