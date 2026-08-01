10 thư viện đại học đẹp nhất thế giới

Thư viện Joe và Rika Mansueto, Đại học Chicago (Mỹ): Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Helmut Jahn và mở cửa vào năm 2011, thư viện Joe và Rika Mansueto trở thành công trình nổi bật tại Đại học Chicago. Mái vòm của thư viện phủ kính hoàn toàn, lý tưởng để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài khi cần nghỉ ngơi. Khoảng 3,5 triệu tập sách, hồ sơ được bảo quản và lưu trữ trong không gian dưới lòng đất với sự kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ, độ ẩm. Đặc biệt hơn, thủ thư ở đây là những robot. Không tới 3 phút, chúng tự xác định vị trí và mang bất kỳ cuốn sách nào trong thư viện đến cho bạn. Ảnh: Jahn Studio.

Thư viện Hachioji, Đại học Nghệ thuật Tama (Nhật Bản): Hachioji tọa lạc tại Tokyo, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật Toyo Ito. Công trình có diện tích sàn khoảng 5.600 m2, trải trên hai tầng, nổi bật với những mái vòm bê tông lớn uốn cong. Thiết kế của thư viện lấy cảm hứng từ các công trình kiến trúc châu Âu thời Trung cổ, kết hợp với những vật liệu hiện đại. Nơi đây có khoảng 77.000 cuốn sách tiếng Nhật, 47.000 cuốn sách nước ngoài và 1.500 tạp chí. Các cuốn sách tập trung vào lĩnh vực chuyên ngành nghệ thuật, thiết kế và kiến ​​trúc. Ảnh: Divisare.

Old Library, Trinity College Dublin (Ireland): Long Room là nơi nổi tiếng nhất ở Old Library, được xây dựng từ năm 1712 đến năm 1732, nổi tiếng thế giới là thư viện đại học tinh túy, lưu giữ nhiều sách cổ và tượng bán thân bằng đá cẩm thạch. Nơi đây lưu trữ 200.000 đầu sách rất cổ, bản sao hiếm hoi Tuyên ngôn năm 1916 của Cộng hòa Ireland và một cây đàn hạc từ thế kỷ 15. Ảnh: Trinity College Dublin.

Thư viện Geisel, Đại học California, San Diego (Mỹ): Thư viện Geisel do kiến trúc sư William Pereira thiết kế, được ví như kiệt tác khoa học viễn tưởng. Ban đầu, bản thiết kế dự kiến dựng ​​khung bằng thép, nhưng trường đại học đã thay bằng bê tông khi giá thép tăng vọt vào đầu những năm 1970. Công trình gồm 8 tầng, cao 33,5 m, nổi tiếng là không có biển báo hay điểm dừng thang máy ở tầng ba. Sinh viên Đại học California thường truyền tai nhau rằng thiết kế ban đầu của công trình đã không tính đến sức nặng của sách, khiến một tầng phải để trống. Ảnh: Erik Jepsen.

Thư viện Les Aigues, Đại học Pompeu Fabra (Tây Ban Nha) : Les Aigues vốn không được thiết kế để chứa sách mà là để cung cấp, điều tiết nước cho hồ và thác nước trung tâm ở công viên Ciutadella. Sau đó, nơi này được cải tạo thành thư viện. Sự chuyển đổi đó tạo ra cảm giác yên bình và tĩnh lặng tựa không gian tu viện, với những cột trụ và tường gạch nguyên bản. Ảnh: Architectuul.

Thư viện và Trung tâm học tập (Đại học Kinh tế Vienna, Áo): Công trình do Zaha Hadid, một trong những tên tuổi lớn của kiến trúc đương đại, thiết kế. Mặt ngoài thư viện nổi bật với những đường nét sắc gọn, mang dáng vẻ tương lai. Bên trong, các hành lang, tường và không gian đều có màu trắng sáng, được thiết kế liền mạch, uốn lượn và kết nối với nhau. Những đường cong đặc trưng này cũng lý giải vì sao giới phê bình từng gọi Zaha Hadid là "nữ hoàng của những đường cong". Ảnh: boanet.a.

Thư viện George Peabody, Đại học Johns Hopkins (Mỹ): Thư viện được thành lập năm 1878, nằm trong khuôn viên Mount Vernon tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore. Công trình không chỉ phục vụ việc học tập, nghiên cứu của sinh viên Đại học Johns Hopkins mà còn được mở cửa cho công chúng, đúng với mong muốn của George Peabody - người đã tài trợ cho thư viện này. Ảnh: Matthew Petroff, JHU Sheridan Libraries.

Thư viện Bodleian, Đại học Oxford (Anh): Đây là thư viện nghiên cứu chính của Đại học Oxford. Được xây dựng từ thế kỷ 16, Bodleian là một trong những thư viện lâu đời nhất châu Âu và là thư viện quy mô lớn thứ hai tại Anh, chỉ đứng sau Thư viện Quốc gia. Bodleian là trung tâm của quần thể 28 thư viện trực thuộc Oxford. Tổng cộng, hệ thống này đang lưu giữ hơn 13 triệu bản in, 80.000 tạp chí điện tử cùng nhiều bộ sưu tập quý giá như sách hiếm, bản thảo cổ, bản chép tay trên giấy papyrus, bản đồ, bản ký âm âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và các tài liệu in ấn lịch sử. Ảnh: Casambi.

Thư viện Joanine, Đại học Coimbra (Bồ Đào Nha): Được xây dựng vào thế kỷ 18 theo lệnh của vua Bồ Đào Nha John V, thư viện Joanine là kiệt tác baroque nằm giữa khuôn viên Đại học Coimbra. Không chỉ là nơi học tập của sinh viên, nơi đây còn được công nhận là di tích quốc gia nhờ những giá trị đặc biệt về lịch sử và văn hóa. Đáng chú ý, một đàn dơi pipistrelle sống phía sau các giá sách, chỉ xuất hiện vào ban đêm để bắt ruồi, muỗi nhỏ và các loại côn trùng gây hại khác. Nhờ đó, chúng góp phần bảo vệ những bản thảo quý khỏi những hư hại do côn trùng gây ra. Ảnh: AWA.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.