Thói quen của tỷ phú

Không nhờ đường tắt hay mẹo vặt, tỷ phú Warren Buffett và Mark Cuban bỏ xa đối thủ nhờ thói quen dành vài giờ mỗi ngày để đọc.

Warren Buffett (trái) và Mark Cuban có thói quen đọc vài giờ mỗi ngày. Ảnh: New York Times, Reuters.

Cả Warren Buffett lẫn Mark Cuban đều đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Thế nhưng, không vị tỷ phú nào cho rằng thành công là nhờ những con đường tắt hay mẹo vặt. Ngược lại, cả hai đều chỉ ra việc đầu tư thời gian vào một thói quen đơn giản đã giúp họ bỏ xa các đối thủ khác - thói quen đọc.

"Nếu không đọc sách, bạn coi như xong, bởi vì bạn đang tự khép kín tư duy của mình. Tôi luôn nói với các con: 'Người không đọc sách chỉ sống một đời. Người chăm đọc sách sống vô số cuộc đời khác nhau", Cuban từng chia sẻ trên tạp chí Inc.

Theo CNBC Make It, thói quen đọc sách đã theo Cuban từ những năm 20 tuổi, thời điểm ông mới bắt đầu bán phần mềm máy tính tại Dallas (Mỹ). Khi đó, tối nào ông cũng mang những cuốn sách hướng dẫn lập trình về nhà và đọc vào ban đêm.

"Một gã ít nền tảng về máy tính vẫn có thể cạnh tranh với những người giàu kinh nghiệm hơn, chỉ vì tôi dành thời gian để học tất cả những gì có thể", Cuban từng viết trên blog cá nhân. "Đa số mọi người đều không chịu bỏ thời gian để tạo ra lợi thế về kiến thức".

Cuban duy trì thói quen đọc sách nhiều giờ mỗi ngày và khẳng định đây là nền tảng cho thành công của ông. Ngay khi thức dậy vào buổi sáng, tỷ phú tự thân Mark Cuban thường bắt đầu học. Với ông, điều này đồng nghĩa với việc dành trọn nửa ngày chỉ để đọc. Ông khẳng định đây chính là yếu tố then chốt làm nên thành công của mình.

"Tôi đọc tất cả những gì có thể và không bận tâm nguồn tin đến từ đâu", tỷ phú Cuban chia sẻ với CNBC Make It. Tính tổng cộng, thói quen này chiếm của ông từ 4 đến 5 giờ mỗi ngày. Đôi khi, chỉ cần một ý tưởng nhỏ nhặt nảy ra từ những trang sách cũng đủ dẫn ông đến cơ hội lớn tiếp theo. Vì thế, với Cuban, thời gian và tiền bạc dành cho việc đọc luôn là khoản đầu tư hời nhất.

"Nếu có điều gì thu hút sự chú ý và có thể cho tôi một ý tưởng để thúc đẩy công việc, giúp doanh nghiệp vận hành tốt hơn, bỏ ra 30 USD mua sách vẫn là một cái giá quá rẻ", ông chia sẻ với Vanity Fair.

Warren Buffett cũng dành một phần lớn thời gian trong ngày của mình cho việc đọc. "Tôi vẫn dành khoảng 5-6 giờ một ngày để đọc", Buffett nói trong bộ phim tài liệu của HBO.

Một trong những cuốn sách yêu thích của Warren Buffett thủa bé là How to Win Friends and Influence People (Đắc nhân tâm) của Dale Carnegie, mà ông tìm được trong phòng ngủ phía sau ở nhà ông nội mình. Mặc dù ông phải mất vài năm mới thấm nhuần được các bài học, cuốn sách đó đã dạy ông rằng có những chiến lược sống hòa hợp với mọi người đã được thời gian kiểm chứng.

Buffett thường đọc 6 tờ báo mỗi ngày: The Wall Street Journal, The Financial Times, The New York Times, The USA Today, The Omaha World-Herald và American Banker.

Todd Combs, nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ, nhớ lại lời khuyên mà Buffett dành cho sinh viên lớp đầu tư tại Đại học Columbia (Mỹ) về tầm quan trọng của việc đọc: "Mỗi ngày, các em hãy đọc 500 trang tài liệu như thế này", Buffett vừa nói vừa chỉ tay về phía chồng sách hướng dẫn và hồ sơ dày cộp trên bàn. "Kiến thức vận hành đúng theo cách đó. Nó sẽ tích lũy dần lên, giống như lãi suất kép vậy. Tất cả các em ở đây đều có thể làm được, nhưng tôi cam đoan không mấy ai chịu làm".

"Mọi người đều có thể tiếp cận và đọc những gì tôi đang đọc, đây là một sân chơi hoàn toàn bình đẳng", Buffett cũng từng nói với người vợ của mình, theo chi tiết được ghi lại trong bộ phim tài liệu của HBO.